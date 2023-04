“Ahorita como no hemos recibido mayor información tanto de la Marina (Mazatlán) donde zarpó como de la Marina que iba a llegar, de los familiares porque se ha mantenido contacto con ellos a través del Distrito de Guardacostas de los Estados Unidos, no se ha suspendido la búsqueda, entra en un estatus que le llaman activa suspendida, no significa que esté suspendida sino que de las operaciones que normalmente estamos realizando tanto por mar, por aire, por tierra se toma nota y se sigue buscando, o sea, ya no es una búsqueda específica o puntual, es una búsqueda que continuamos dentro de nuestras operaciones”, informó.

Reiteró que la búsqueda continúa con los medios con que se cuenta en las operaciones de vigilancia que se siguen realizando por todo el litoral de Sinaloa, las embarcaciones de la Semar llevan la nota de que sigan con la búsqueda.