$!Cabildo aprueba dos nuevos fraccionamientos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante una sesión ordinaria este jueves, el Cabildo de Mazatlán avaló dos nuevos fraccionamientos residenciales en el puerto.

La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas propuso la aprobación del fraccionamiento El Framboyán, ubicado en Bulevar de los Reyes, entre avenida Acapulco y Rey Cristian II, de tipo habitacional bajo el régimen municipal con una superficie de 13 mil 478.71 metros cuadrados, proyecto solicitado por Casas Kan, S.A. de C.V. y el arquitecto David Hafet Escobar Reynoso, director responsable de obra 366.

Así como también de La Cantera III, ubicado en avenida Genaro Estrada entre las colonias Villas del Sol, Ampliación Lomas del Ébano y fraccionamiento Los Cantos, en una superficie de 198 mil 322.39 Metros cuadrados, solicitado por Metza Corporativo Rafael Zataráin González, director responsable de obra 519.

Pero ante la explicación de ambos dictámenes, largos y muy técnicos, el regidor morenista Giovanni González Zataráin propuso que para hacerlo menos tedioso y que no se siguiera diciendo que los ediles solo levantaban la mano en cada sesión, se elaborara un resumen de cada propuesta, idea que fue criticada por la mayoría y desechada.