$!Cabildo aprueba dos nuevos fraccionamientos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante una sesión ordinaria este jueves, el Cabildo de Mazatlán avaló dos nuevos fraccionamientos residenciales en el puerto.
La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas propuso la aprobación del fraccionamiento El Framboyán, ubicado en Bulevar de los Reyes, entre avenida Acapulco y Rey Cristian II, de tipo habitacional bajo el régimen municipal con una superficie de 13 mil 478.71 metros cuadrados, proyecto solicitado por Casas Kan, S.A. de C.V. y el arquitecto David Hafet Escobar Reynoso, director responsable de obra 366.
Así como también de La Cantera III, ubicado en avenida Genaro Estrada entre las colonias Villas del Sol, Ampliación Lomas del Ébano y fraccionamiento Los Cantos, en una superficie de 198 mil 322.39 Metros cuadrados, solicitado por Metza Corporativo Rafael Zataráin González, director responsable de obra 519.
Pero ante la explicación de ambos dictámenes, largos y muy técnicos, el regidor morenista Giovanni González Zataráin propuso que para hacerlo menos tedioso y que no se siguiera diciendo que los ediles solo levantaban la mano en cada sesión, se elaborara un resumen de cada propuesta, idea que fue criticada por la mayoría y desechada.
También en la sesión ordinaria 32, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó seis dictámenes, dos concesiones de derechos en el Mercado Municipal José María Pino Suárez y el Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez.
Además de dos pensiones por retiro y/o jubilación de Humberto Lizárraga Gárate y Carlos Alonso Velarde Bastidas, y por viudez para María del Rosario Rojas Peinado; y por viudez y orfandad a Zulma Guadalupe Payán Tejeda y Alejandra Ramírez Payán, así como a Ofelia Osuna Ibarra y pensión por retiro anticipado a José Luis Peraza.
Por su parte, el regidor Rafael Mendoza Zataráin, del Partido Sinaloense, solicitó una reforma al Reglamento al Mérito docente como “Reglamento del Mérito Docente e Inscripción en Monumento al Maestro del Municipio de Mazatlán” y que las propuestas de los maestros a galardonar salgan de organizaciones civiles.