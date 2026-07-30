Cabildo de Mazatlán aprueba proyecto del Infonavit Las Terrazas, aunque ya lleva 500 departamentos

A pesar de que ya se llevan edificados cerca de 500 departamentos, el Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría apenas este jueves la construcción del Fraccionamiento Infonavit Las Terrazas, del programa federal Viviendas del Bienestar, donde se contempla la edificación de mil 480 de dichas unidades.

El dictamen para discutir y aprobar en su caso este fraccionamiento fue presentado por la Comisión de Urbanismo, Ecología Y Obras Públicas por medio de su coordinadora, la Regidora por el Movimiento de Regeneración Nacional, Alina Quintero Morales en la sesión extraordinaria realizada a las 13:00 horas de este jueves.

“Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Sustentable de esta municipalidad la autorización de vocacionamiento y trazo para desarrollar el fraccionamiento bajo régimen municipal denominado Infonavit Las Terrazas, ubicado en la Avenida Genaro Estrada, entre las colonias Villas del Sol, Ampliación Lomas del Ébano y Fraccionamiento Los Acantos de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 82 mil 87.50 metros cuadrados”, expresó Quintero Morales.

Por primera vez en una sesión de Cabildo no solicitó omitir la lectura total del dictamen como se hace generalmente, y expuso que ya se cuenta con la documentación correspondiente como planos de vocacionamiento y trazo de curva de nivel y de rasantes, carta del uso de suelo expedida por la Dirección de Planeación y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán y cartas de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje expedida por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, entre otras.

El dictamen fue aprobado por mayoría de 11 votos a favor de los presentes y una abstención.

Ahí la Regidora del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, precisó que en el dictamen se menciona que el fraccionamiento se va a construir, pero ya está construido.

“No se va a construir, ya está construido, mencionaste en tres ocasiones un fraccionamiento que se construirá, ya está construido y a punto de hacerse entrega de las viviendas”, le dijo Chollet Morán a Quintero Morales.

“Dos, y de manera muy importante lo puntualizo, que desde el Partido Revolucionario Institucional, que aquí represento, siempre hemos acompañado todos y cada uno de los programas sociales que vengan a darle beneficio y bienestar a quienes más lo necesitan, pero también es importante señalar que no por eso debemos dejar pasar lo más importante, que este es un fraccionamiento que debió de haberse aprobado antes de que se iniciara su construcción”.

Anticipó su voto a favor, pero dijo que es importante que quede asentado en actas que no por ello se deja pasar la omisión que está a destiempo sometiéndose a la consideración del pleno del Cabildo y eso es algo que sistemáticamente ya se les hizo costumbre y no es correcto.

“Este dictamen sí tiene importancia por el bienestar que representa, porque el beneficio que a muchas familias les va otorgar tener un patrimonio con el que algunos han soñado toda su vida hoy se les va hacer una realidad, pero tampoco es menos importante señalar que hay que cumplir en tiempo y forma con cada uno de los requisitos y uno de ellos es que desde que se tiene la certeza jurídica del libre gravamen inicia el recorrido de cada una de las áreas que van a otorgar su factibilidad”, recalcó Chollet Morán.

“Y eso no tiene por qué ir en contra de que hagan las cosas de manera correcta, la Comisión de Urbanismo que usted preside tiene que hacer que cada una de las áreas que otorgan su factibilidad, como aquí usted ha señalado, que me llamó la atención que no omitieras la lectura completa del dictamen, pues también hago constar que aquí vienen las fechas muy claras desde cuándo se inició el recorrido y que hasta el día de hoy, a unos cuantos días de hacerse entrega de estas viviendas no cabe la palabra se construirá”.

El Regidor de Morena, Jesser Yael Martínez Sotero, manifestó que para las familias beneficiadas representa tener un patrimonio propio, su primer vivienda, representa no sólo una casa sino un hogar y mejores oportunidades, por lo que se espera muy pronto la visita de la Presidenta de la República para agradecerle por estas mil 480 unidades.

Mientras que el Regidor por el PAN, Felipe Parada Valdivia, exigió que este programa no tenga un uso faccioso o electoral.

“Quise hacer el uso de la voz y exigir que este programa no tenga un uso faccioso o electoral, si bien es cierto el derecho a la vivienda está constitucionalmente garantizado para todos, el acceso a la vivienda digna, también es justo decir que esto no están descubriendo el hilo negro, eso ya se hacía”, recalcó Parada Valdivia.

“El Infonavit construía y los derechohabientes del Infonavit compraban casas del Infonavit o de los particulares, por eso no hay que echar campanas al vuelo ni decir que hoy se está haciendo justicia social porque tampoco le están regalando nada a nadie”.

Recalcó que el Infonavit es el banco más poderoso de toda Latinoamérica, le quita a los trabajadores una parte de su sueldo y después les presta dinero de lo mismo que ha estado descontando para una casa carísima.

“Un ejemplo, una vivienda de esta que es un departamento pequeño tiene un costo de alrededor de 600 mil a 650 mil pesos, a 30 años con la tasa de Infonavit fija del 10.5 por ciento terminan pagando poco más de 2 millones 100 (mil pesos) por esta vivienda que van a recibir los trabajadores”, reiteró.

“No es un regalo del sistema ni del Gobierno, no le estamos haciendo un favor a nadie con esta situación, por eso la exigencia es que no se haga un uso electoral de un programa que tiene como fin que la gente tenga acceso a una vivienda con un crédito que es propio, de su propia bolsa y que termina pagándolo en el transcurso de toda una vida que es hasta 30 años, por eso quise levantar la voz para que sistema, el Gobierno federal y los tres niveles de gobierno dejen de estar haciendo un uso electoral de este programa, que si bien da acceso a vivienda, no es un programa nuevo tampoco”.