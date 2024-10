Otros ediles dijeron que se entregó la información en tiempo y forma en las comisiones y los dictámenes son fruto de varios meses de trabajo, no ocurrencias.

Por su parte, el regidor Roberto Rodríguez Lizárraga expresó que no le entregaron la información del convenio con los Servicios de Salud de Sinaloa sobre el tipo de servicios y costos de los mismos, y precisó que en el dictamen viene que se trata de un contrato, no un convenio, y hasta calificó algunas de las propuestas de “ocurrencias”.

Sin embargo, la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, anticipó su voto en contra sobre los dos primeros dictámenes argumentando que no tuvo la información completa ni el tiempo suficiente para analizarla y tomar una decisión al respecto.

MAZATLÁN._ Entre polémica de que si se proporcionó o no la suficiente información en comisiones, el Cabildo de Mazatlán aprobó este jueves por mayoría el dictamen de reforma del Reglamento de Construcción Municipal y que se firme un convenio de prestación de Servicios Médicos con Compensación Económica con los Servicios de Salud del Gobierno de Sinaloa.

Ante ello, la Síndico Procuradora precisó que le hubiera gustado tener más tiempo para analizar la información porque los temas de construcción en la ciudad merecen una mayor profundidad en su análisis; incluso en otras circunstancias ha tenido la oportunidad de acercarse a los colegios de ingenieros y arquitectos para recibir su opinión.

“Y en esta ocasión no nos dieron los tiempos porque son muchas las fracciones, muchos los incisos, no dudo que los compañeros de la Comisión (Comisiones Unidas de Gobernación y Urbanismos, Ecología y Obras Públicas) lo hagan buscando un beneficio para nuestro Municipio, eso no está en tela de duda, sin embargo, insisto es que es mi responsabilidad llevar el análisis más profundamente”, agregó Cárdenas Díaz.

Rodríguez Lizárraga también expresó por la amplitud de este Reglamento, la naturaleza del mismo debe de ser motivo de análisis más pormenorizado, con tiempo suficiente para su análisis y en una sesión ordinaria.

“Yo no considero que sea un problema o una dificultad el tema de ser ordinario o ser extraordinaria (la sesión de Cabildo), lo que sí considero importante es la socialización al interior de los compañeros regidores de estos temas, por lo tanto tómese en consideración que hace poquito más de un año se emitió un nuevo Reglamento de Construcción el cual fue reformado a profundidad y en donde participó su servidor”, continuó el edil.