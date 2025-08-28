Cabildo de Mazatlán aprueba subrogar pago a jubilados y pensionados del antiguo Acuario

El Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad en sesión ordinaria de este jueves la aceptación de la subrogación de transferencia de procedimiento de pago a personal jubilado, pensionado y viudas del organismo descentralizado Acuario Mazatlán en Liquidación.

“Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el pleno del H. Cabildo Municipal en relación a la autorización para llevar a cabo la aceptación de la subrogación de la transferencia de procedimiento de pago a personal jubilado, pensionado y viudas del organismo descentralizado Acuario Mazatlán en Liquidación”, señaló Jesser Yael Martínez Sotero.

El regidor, quien coordina dicha comisión, agregó que lo anterior es con base en los artículos noveno y décimo del Decreto Municipal 32, publicado el 24 de mayo de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, previa a la aprobación del mismo por parte del Cabildo en pleno.

“Resuelve: único punto: Se autorice por parte del pleno del H. Cabildo Municipal acepte la subrogación de la transferencia de procedimiento del pago a personal jubilado, pensionado y viudas del organismo descentralizado Acuario Mazatlán en Liquidación con base en los artículos noveno y décimo del Decreto Municipal 32, publicado el 24 de mayo del 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, previa a la aprobación del mismo por parte del H. Cabildo Municipal en pleno”, reiteró.

Martínez Sotero presentó este dictamen aprobado por unanimidad.

Sin embargo, al omitirse la lectura de los considerandos con el argumento que ya todos los integrantes del Cabildo cuentan con ese documento, no se precisó en qué consiste esta subrogación de la transferencia de procedimiento de pago y a cuánto asciende.

La figura de Acuario Mazatlán en extinción fue creada luego de que el anterior Acuario Mazatlán dejó de existir como tal para dar paso al nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, que incluye algunas áreas del anterior recinto, por lo cual paga renta al Ayuntamiento de Mazatlán por áreas como el pingüinario, de lobos marinos y aviario.

Lo anterior es además del porcentaje del 7 por ciento que paga al Ayuntamiento por el ingreso total a ese nuevo recinto construido con recursos públicos y privados.