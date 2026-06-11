$!Cabildo de Mazatlán cita a comparecer a Tesorero por adeudo de $19.6 millones con proveedor médico

“La dilación injustificada de más de 18 meses en el cumplimiento de las obligaciones contractuales con un proveedor del sector salud, por un monto superior a los 19 millones de pesos, no es un asunto menor. Esta situación coloca a la administración en una posición de alta vulnerabilidad jurídica y financiera”, comentó.

Durante la exposición de motivos, González Zataráin argumentó que la rendición de cuentas y la transparencia obligan al Gobierno municipal a informar con precisión sobre el estado que guarda dicha deuda, la cual acumula alrededor de 18 meses sin liquidar.

Esta decisión se tomó en la sesión de Cabildo número 39, celebrada este jueves 11 de junio, después de que el regidor Giovanni Gamaliel González Zataráin presentó un punto de acuerdo de carácter urgente en la que solicitó la presencia del funcionario para aclarar la situación financiera administrativa y legal relacionada con dicho pasivo.

MAZATLÁN._ De manera unánime, el Cabildo de Mazatlán aprobó la comparecencia del Tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo, para informar de manera detallada sobre un adeudo de 19.6 millones de pesos que mantiene el Ayuntamiento con un proveedor de medicamentos e insumos destinados al Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.

El regidor advirtió que la falta de pago podría derivar en consecuencias jurídicas para el Ayuntamiento, incluyendo posibles demandas, intereses moratorios y gastos judiciales que eventualmente representarían una afectación para las finanzas públicas municipales.

Asimismo, sostuvo que, además del impacto económico, la situación genera preocupación debido a que el adeudo está relacionado con el suministro de medicamentos e insumos para el también llamado “Hospitalito”, institución encargada de brindar atención médica a trabajadores del Ayuntamiento y sus familias.

“Esta situación abre la puerta a demandas, intereses moratorios y gastos judiciales que configurarían un daño patrimonial grave a las finanzas públicas, y más grave aún sería que esto ponga en riesgo la operación del Hospital Municipal ‘Margarita Maza de Juárez’, del cual depende la salud de los trabajadores municipales”, declaró.

En su intervención, recordó que funcionarios municipales han reconocido públicamente la existencia del adeudo en distintas entrevistas concedidas a medios de comunicación, entre ellos el propio Tesorero municipal y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, sin que hasta el momento el Cabildo haya recibido un informe formal sobre el tema, por lo que consideró necesario que el asunto sea explicado directamente ante el máximo órgano de Gobierno municipal.

“Como máximo órgano de gobierno del Municipio, no podemos limitarnos a esperar un informe por escrito que corra el riesgo de ser postergado de manera burocrática. La gravedad de la situación amerita un ejercicio de control parlamentario directo”, dijo.

“Es imperativo que la actual Tesorería Municipal comparezca de manera presencial ante este Pleno para explicar la situación real de este pasivo, justificar el retraso y presentar soluciones inmediatas”.

Tras la presentación del punto de acuerdo, los integrantes del Cabildo respaldaron la propuesta y aprobaron por unanimidad la comparecencia de Julio César Ramos Robledo, donde el funcionario deberá acudir ante el pleno en la próxima sesión ordinaria o en una sesión extraordinaria convocada para tal efecto dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Además de responder a los cuestionamientos de los regidores, el Tesorero deberá entregar con al menos 72 horas de anticipación una carpeta informativa que contenga el estado actual del adeudo, el desglose del monto pendiente, copia de la documentación contractual correspondiente, las razones que han impedido su liquidación y las acciones emprendidas para resolver la situación.

También deberá informar si existen procedimientos judiciales o extrajudiciales promovidos por el proveedor, así como presentar un plan financiero que permita solventar el compromiso y evitar mayores afectaciones económicas para el municipio.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Mazatlán buscará conocer de primera mano el estado real del pasivo, las estrategias para su atención y las implicaciones financieras que pudiera representar para la administración municipal.