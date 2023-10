MAZATLÁN._ El Cabildo de Mazatlán será el encargado de decidir si se aprueba la ampliación del techo financiero para los Certificados de Estímulos Fiscales del Estado de Sinaloa o Ceprofies, informó el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

Los Ceprofies son reducciones en contribuciones locales y estatales que se otorgan a las personas físicas o morales por establecerse o ya establecidas en la entidad, que cumplan con los requisitos de realizar una inversión cuyo monto deberá ser igual o superior al equivalente a 300 mil UDI’S y/o generar por lo menos 16 nuevos empleos permanentes.

También se les puede otorgar a las personas físicas o morales de nivel micro industrial, proyectos de turismo alternativo y de aquellas con proyectos en apoyo al desarrollo de Centros Históricos, que cumplan con realizar una inversión cuyo monto deberá ser igual o mayor al equivalente a 50 mil UDI’S y/o generar por lo menos cinco empleos permanentes.

González Zataráin señaló que el Cabildo de Mazatlán aprobó un techo financiero de 53 millones de pesos y hasta agosto de 2023 se habían otorgado ya 65 millones, por lo que es necesario la ampliación del techo financiero para solventar los Ceprofies que están en trámites y de aquellos que resulten aprobados.

”Turnaron un oficio a la Comisión de Hacienda para que haga un dictamen y valore cuanto más al techo financiero se va a ocupar y se valoró creo que son más de 20 millones o cerca de 30 millones los que se van a pedir extra”, detalló.

”Se somete a sesión de Cabildo si se da mayor presupuesto o no, aquí la diferencia es que ese presupuesto no es dinero que vayamos a gastar... es nada más un oficio que tu vas a tomar en cuenta y que no va a tener un gasto; al contrario, va a tener un ingreso”, dijo.

Manifestó que la Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales del Estado de Sinaloa es la encargada de aprobar los certificados de Ceprofies.

”Ellos son los que envían los certificados a nosotros, son los que aprueban, no somos nosotros quienes aprobamos, no es aquí donde se hace el certificado, se hace en Culiacán”, aseguró.

Ante los señalamientos que se le han hecho al Alcalde por detener el trámite de Ceprofies desde hace cuatro meses, comentó que van al corriente con los trámites y hasta el momento se tiene cuatro solicitudes para obtener este beneficio, las cuales se encuentran en trámite.

”Nosotros no tenemos porqué negarle a nadie, pero no quieran politizar un tema que ha venido a beneficiar bastante al desarrollo de Mazatlán y que sobre todo un tema que nosotros hemos trabajado con toda la transparencia y no le hemos negado absolutamente a nadie”

“No quieran malinterpretar, politizar un tema que en lo particular nosotros hemos sido muy claros, que se le va a otorgar Ceprofies, si se les va a otorgar cuando ellos decidan solicitar esta licencia de construcción, se turna al comité y la aprueban”, afirmó.

”A nosotros nos conviene el desarrollo, nos conviene que lleguen más desarrollos, hay mayor ingreso para el municipio, se genera mayor empleo, la economía crece en Mazatlán”, comentó.

El Ceprofies tiene la misión de generar estímulos fiscales del orden estatal y municipal para los nuevos proyectos de inversión en Sinaloa. Para ello, el Municipio interviene condonando una serie de impuestos y de servicios públicos durante tres, cuatro, cinco y siete años.