$!Cableado mal puesto sobre puente peatonal representa un riesgo en Urías

CULIACÁN._ Ante una deficiente colocación de cableado, la cual obstruye parcialmente el paso sobre un puente peatonal en la avenida principal en la colonia Urías, niños, jóvenes y adultos mayores ponen en riesgo su integridad, obligándolos a agacharse para poder atravesarlo. Ubicado sobre la carretera internacional México 15, uno de los sectores de mayor tránsito vehicular de la ciudad, el puente se ha convertido en una zona de peligro para aquellas personas que requieren hacer su uso cotidiano.

Vecinos de la colonia Urías han señalado que, desde hace varios meses, se llevaron a cabo trabajos en el área para la instalación de cableado por parte de una empresa presuntamente dedicada a telecomunicaciones, los cuales quedaron a una altura inadecuada, afectando directamente el paso peatonal. Esta situación representa un peligro ya que en varias ocasiones personas que no advierten la presencia de los cables, terminan tropezando o golpeándose con ellos, llegando incluso a sobresaltar al pensar que son cables de alta tensión, aunque estos no lo sean. Entre uno de los grupos más afectados por esta problemática se encuentran los adultos mayores, pues la necesidad de encovarse al utilizar el puente les genera molestias físicas en espalda, cintura y rodillas.





La problemática se agrava por la ubicación estratégica del puente, ya que se encuentra cerca de una escuela primaria, por lo que niños, adolescentes y padres de familia tienen que enfrentarse diariamente a este obstáculo, con riesgo de golpearse o caer. Además, el hecho de que el cruce se encuentre en un punto considerado de alto riesgo vehicular incrementa la preocupación, ya que la estructura es la única opción segura para atravesar la avenida. Por otro lado, otro de los señalamientos emitidos por parte de los ciudadanos que circulan por este puente, es la falta de mantenimiento que se la ha brindado en los últimos años, ya que, según comentan, solamente se hacen labores de limpieza y embellecimiento, dejando algunas visibles grietas en su estructura y deterioro por óxido en la base de los pasamanos.



