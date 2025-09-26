$!Cableado mal puesto sobre puente peatonal representa un riesgo en Urías

CULIACÁN._ Ante una deficiente colocación de cableado, la cual obstruye parcialmente el paso sobre un puente peatonal en la avenida principal en la colonia Urías, niños, jóvenes y adultos mayores ponen en riesgo su integridad, obligándolos a agacharse para poder atravesarlo.
Ubicado sobre la carretera internacional México 15, uno de los sectores de mayor tránsito vehicular de la ciudad, el puente se ha convertido en una zona de peligro para aquellas personas que requieren hacer su uso cotidiano.
Vecinos de la colonia Urías han señalado que, desde hace varios meses, se llevaron a cabo trabajos en el área para la instalación de cableado por parte de una empresa presuntamente dedicada a telecomunicaciones, los cuales quedaron a una altura inadecuada, afectando directamente el paso peatonal.
Esta situación representa un peligro ya que en varias ocasiones personas que no advierten la presencia de los cables, terminan tropezando o golpeándose con ellos, llegando incluso a sobresaltar al pensar que son cables de alta tensión, aunque estos no lo sean.
Entre uno de los grupos más afectados por esta problemática se encuentran los adultos mayores, pues la necesidad de encovarse al utilizar el puente les genera molestias físicas en espalda, cintura y rodillas.
La problemática se agrava por la ubicación estratégica del puente, ya que se encuentra cerca de una escuela primaria, por lo que niños, adolescentes y padres de familia tienen que enfrentarse diariamente a este obstáculo, con riesgo de golpearse o caer.
Además, el hecho de que el cruce se encuentre en un punto considerado de alto riesgo vehicular incrementa la preocupación, ya que la estructura es la única opción segura para atravesar la avenida.
Por otro lado, otro de los señalamientos emitidos por parte de los ciudadanos que circulan por este puente, es la falta de mantenimiento que se la ha brindado en los últimos años, ya que, según comentan, solamente se hacen labores de limpieza y embellecimiento, dejando algunas visibles grietas en su estructura y deterioro por óxido en la base de los pasamanos.
De esta forma, los colonos de Urías advierten que la situación podría derivar en un accidente mayor si las autoridades no intervienen pronto, por lo que hacen un llamado al Ayuntamiento de Mazatlán e instancias responsables de supervisar la infraestructura urbana, para que la empresa reubique de manera correcta el cableado.
De igual manera, solicitan que se atienda también los daños visibles en la estructura del puente, pues consideran que no basta con resolver lo del cableado si el puente ya refleja riesgos adicionales para los peatones.
Este caso se suma a otras denuncias ciudadanas relacionadas con infraestructura urbana en Mazatlán, donde vecinos consideran que hace falta mayor supervisión y mantenimiento a este tipo de estructuras que fueron diseñadas para salvaguardar la integridad de las personas, pero terminan convirtiéndose en puntos de riesgo.
De esta forma, se recomienda precaución para quienes deben cruzar por este puente peatonal para evitar algún incidente, hasta que el problema sea atendido.