$!Cae fuerte lluvia, acompañada de rachas de viento, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una fuerte lluvia, acompañada de rachas de viento y truenos caen en Mazatlán esta tarde-noche.

Incluso ya se registró un apagón de varios segundo.

Óscar Roberto Osuna Tirado, Coordinador Municipal de Protección Civil, había alertado de esta fuertes lluvias.

Osuna Tirado informó que para Mazatlán las precipitaciones pueden ser fuertes con acumulados que van de los 25 a los 50 milímetros, situación que incluso podría generar elevación en los niveles pluviales en diversos sectores de la ciudad.