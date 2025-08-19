Mazatlán
|
Clima

Cae fuerte lluvia, acompañada de rachas de viento, en Mazatlán

Ya se registró un apagón; llaman a no exponerse y si tiene una emergencia llamar al 9-1-1
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción
19/08/2025 19:11
19/08/2025 19:11

MAZATLÁN._ Una fuerte lluvia, acompañada de rachas de viento y truenos caen en Mazatlán esta tarde-noche.

Incluso ya se registró un apagón de varios segundo.

Óscar Roberto Osuna Tirado, Coordinador Municipal de Protección Civil, había alertado de esta fuertes lluvias.

Osuna Tirado informó que para Mazatlán las precipitaciones pueden ser fuertes con acumulados que van de los 25 a los 50 milímetros, situación que incluso podría generar elevación en los niveles pluviales en diversos sectores de la ciudad.

Ante tales pronósticos, Osuna Tirado hace el llamado a la sociedad para estar atentos a la información sobre la evolución de los pronósticos del tiempo, en caso que las personas sean sorprendidas por fuertes lluvias es recomendable detener la marcha en un lugar alto y seguro hasta que la situación mejore.

NÚMERO DE EMERGENCIA

En caso de requerir algún tipo de apoyo, es necesario llamar a los números de emergencia 911, de esta manera las autoridades correspondientes pueden acudir en tiempo y forma para brindar apoyo de prevención y auxilio.

Juan Espinosa Luna explicó que se tratan de tormentas de rápida formación, con sus características de vientos, tormentas eléctricas y zonas de intensa lluvias a solo viento.

Esto se observa que está ocurriendo sobre los municipios de Culiacán, Mazatlán, Escuinapa , Choix, El Fuerte, Tamazula Durango, San Ignacio, Concordia, El Rosario, se esperan precipitaciones por zonas de hasta 50 mm y vientos.

#Clima Extremo
#Lluvia
