$!Cae fuerte lluvia en el sur de Sinaloa; en Mazatlán las precipitaciones fueron acompañadas de rachas de viento y apagones

MAZATLÁN._ La fuerte lluvia e intensas rachas de vientos se registraron este miércoles en la zona sur de Sinaloa, dejando inundaciones en Rosario, Escuinapa, Concordia, San Ignacio y Mazatlán.

Desde alrededor de las 16:00 horas, en Escuinapa cayó fuerte lluvia, luego en Rosario las precipitaciones fueron intensas por momentos y dejaron inundaciones.

Las nubes cargadas de agua se trasladaron hacia la Sindicatura de Villa Unión y sus alrededores como El Walamo, la Amapa y la zona del entronque al Aeropuerto de Mazatlán, afectando con fuertes precipitaciones.