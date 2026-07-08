$!Cae fuerte lluvia en el sur de Sinaloa; en Mazatlán las precipitaciones fueron acompañadas de rachas de viento y apagones

MAZATLÁN._ La fuerte lluvia e intensas rachas de vientos se registraron este miércoles en la zona sur de Sinaloa, dejando inundaciones en Rosario, Escuinapa, Concordia, San Ignacio y Mazatlán.
Desde alrededor de las 16:00 horas, en Escuinapa cayó fuerte lluvia, luego en Rosario las precipitaciones fueron intensas por momentos y dejaron inundaciones.
Las nubes cargadas de agua se trasladaron hacia la Sindicatura de Villa Unión y sus alrededores como El Walamo, la Amapa y la zona del entronque al Aeropuerto de Mazatlán, afectando con fuertes precipitaciones.
También las zonas de El Castillo, La Sirena, Urbi Villa, Santa Teresa, Colinas del Real, Villa Verde, El Venadillo, Real del Valle, Hacienda de El Seminario y Cerritos también fueron afectadas con lluvia fuerte acompañadas de truenos y fuertes vientos.
El resto de Mazatlán registró lluvia y fuertes vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, además de truenos y apagones eléctricos.
En algunos sectores como el Centro, Independencia, Flamingos, Brisas del Mar y Campo Bello, se reportaron apagones eléctricos.
La nubes negras siguieron cubriendo gran parte de Mazatlán pero se adentraron hacia el mar.