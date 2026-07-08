Mazatlán
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Clima

Cae fuerte lluvia en el sur de Sinaloa; en Mazatlán las precipitaciones fueron acompañadas de rachas de viento y apagones

En algunos sectores como el Centro, Independencia, Flamingos, Brisas del Mar y Campo Bello, se reportaron apagones eléctricos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/07/2026 17:35
08/07/2026 17:35

MAZATLÁN._ La fuerte lluvia e intensas rachas de vientos se registraron este miércoles en la zona sur de Sinaloa, dejando inundaciones en Rosario, Escuinapa, Concordia, San Ignacio y Mazatlán.

Desde alrededor de las 16:00 horas, en Escuinapa cayó fuerte lluvia, luego en Rosario las precipitaciones fueron intensas por momentos y dejaron inundaciones.

Las nubes cargadas de agua se trasladaron hacia la Sindicatura de Villa Unión y sus alrededores como El Walamo, la Amapa y la zona del entronque al Aeropuerto de Mazatlán, afectando con fuertes precipitaciones.

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También las zonas de El Castillo, La Sirena, Urbi Villa, Santa Teresa, Colinas del Real, Villa Verde, El Venadillo, Real del Valle, Hacienda de El Seminario y Cerritos también fueron afectadas con lluvia fuerte acompañadas de truenos y fuertes vientos.

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El resto de Mazatlán registró lluvia y fuertes vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, además de truenos y apagones eléctricos.

En algunos sectores como el Centro, Independencia, Flamingos, Brisas del Mar y Campo Bello, se reportaron apagones eléctricos.

La nubes negras siguieron cubriendo gran parte de Mazatlán pero se adentraron hacia el mar.

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