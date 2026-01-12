$!Cae fuerte lluvia en Mazatlán por la segunda tormenta invernal

Fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica se presentan este lunes en Mazatlán generadas por la segunda tormenta invernal de la temporada.

Las presentaciones pluviales comenzaron cerca de las 2:00 horas de este lunes 12 de enero y en algunos puntos de la ciudad también se registró caída de granizo y las lluvias continuaron por momentos durante el día.

Cerca de las 16:00 horas se reanudaron las fuertes lluvias acompañadas de algunos rayos y truenos, sin que se reportarán afectaciones.