$!Cae fuerte lluvia en Mazatlán por la segunda tormenta invernal

Las presentaciones pluviales comenzaron cerca de las 2:00 horas de este lunes y las lluvias continuaron por momentos durante el día; algunos puntos de la ciudad también se registró caída de granizo
12/01/2026
Fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica se presentan este lunes en Mazatlán generadas por la segunda tormenta invernal de la temporada.

Las presentaciones pluviales comenzaron cerca de las 2:00 horas de este lunes 12 de enero y en algunos puntos de la ciudad también se registró caída de granizo y las lluvias continuaron por momentos durante el día.

Cerca de las 16:00 horas se reanudaron las fuertes lluvias acompañadas de algunos rayos y truenos, sin que se reportarán afectaciones.

Y es que por la segunda tormenta invernal de la temporada el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronóstico para el lunes y martes un ambiente muy frío a gélido y viento muy fuerte en el norte de México, así como lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, además de chubascos en Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

“A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora, Sinaloa (sierra), Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León”, continuó el SMN.

Para el municipio de Mazatlán se pronóstico para este lunes cielo nublado con temperaturas de 18 a 23 grados Celsius y lluvias de 4 milímetros o litros por metro cuadrado.

Para este martes se prevé cielo medio nublado con temperaturas de 18 a 24 grados Celsius vientos de 5 a 10 kilómetros por hora con rachas de 14 kilómetros por hora, según el SMN.

