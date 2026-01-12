$!Cae fuerte lluvia en Mazatlán por la segunda tormenta invernal

Fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica se presentan este lunes en Mazatlán generadas por la segunda tormenta invernal de la temporada.
Las presentaciones pluviales comenzaron cerca de las 2:00 horas de este lunes 12 de enero y en algunos puntos de la ciudad también se registró caída de granizo y las lluvias continuaron por momentos durante el día.
Cerca de las 16:00 horas se reanudaron las fuertes lluvias acompañadas de algunos rayos y truenos, sin que se reportarán afectaciones.
Y es que por la segunda tormenta invernal de la temporada el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronóstico para el lunes y martes un ambiente muy frío a gélido y viento muy fuerte en el norte de México, así como lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, además de chubascos en Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.
“A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora, Sinaloa (sierra), Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León”, continuó el SMN.
Para el municipio de Mazatlán se pronóstico para este lunes cielo nublado con temperaturas de 18 a 23 grados Celsius y lluvias de 4 milímetros o litros por metro cuadrado.
Para este martes se prevé cielo medio nublado con temperaturas de 18 a 24 grados Celsius vientos de 5 a 10 kilómetros por hora con rachas de 14 kilómetros por hora, según el SMN.