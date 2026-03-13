$!Cae llegada de autobuses turísticos a Mazatlán y preocupa al sector

MAZATLÁN._ La llegada de autobuses turísticos a Mazatlán se mantiene muy por debajo de lo registrado en años anteriores, situación que comienza a generar preocupación entre trabajadores y prestadores de servicios que dependen directamente de la actividad turística. Juan Ramos, quien se desempeña en el área de recepción de autobuses con visitantes en el puerto, señaló que durante el actual fin de semana la presencia de unidades es mínima, muy lejos de los niveles que normalmente se observan en temporadas similares. Indicó que en estos días apenas se han contabilizado alrededor de 20 autobuses turísticos, cuando en condiciones normales deberían arribar entre 80 y 90 camiones provenientes de distintos puntos del País. “Se ve muy crítica la situación comparada con otros años. Ahorita no hay más de 20 camiones cuando normalmente deberían de estar llegando muchos más”, comentó.

De acuerdo con el trabajador, gran parte del turismo que llega a Mazatlán por carretera procede principalmente de estados del norte y del Bajío, con visitantes provenientes de ciudades como Chihuahua, Monterrey, Saltillo, Torreón, Querétaro y Guadalajara. Explicó que esta modalidad de viaje es una de las más importantes para el destino, ya que muchos grupos organizados, excursiones y aficionados a eventos deportivos se trasladan al puerto a través de autobuses turísticos. Sin embargo, en las últimas semanas la llegada de visitantes ha disminuido notablemente, aunque durante el Carnaval de Mazatlán se registró una buena afluencia de turistas, una vez concluidas las fiestas carnestolendas la actividad turística se redujo considerablemente Ramos comentó que desde el término del Carnaval la situación ha sido complicada para quienes dependen de este tipo de turismo, ya que la presencia de camiones se ha mantenido baja. Entre los factores que podrían estar influyendo en esta situación, mencionó el impacto de la llamada “cuesta de enero y febrero”, periodo en el que muchas familias reducen sus gastos después de las celebraciones de fin de año. A esto se suma, dijo, la preocupación que algunos viajeros tienen respecto a la percepción de seguridad en las carreteras, particularmente después de algunos hechos violentos registrados recientemente en otras entidades del País. “La cuesta de enero y febrero también pega fuerte y mucha gente prefiere no viajar. También influye el temor por la seguridad en las carreteras, ya que algunos hechos recientes han provocado cancelaciones, como lo que pasó en Jalisco”, dijo.