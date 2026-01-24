$!Cae lluvia matutina este sábado en Mazatlán

Mazatlán amaneció este sábado bajo un cielo nublado y con presencia de lloviznas a lluvias moderadas que tomaron por sorpresa a los mazatlecos, quienes tuvieron que sacar el impermeable antes de iniciar sus actividades del día.
Tal como lo indicaba el pronóstico emitido desde el viernes, las precipitaciones se registraron de manera intermitente durante la madrugada y continuaron a lo largo de la mañana, con mayor intensidad en el centro de la ciudad poco antes de las 9:00 horas.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, los vientos alcanzaron un promedio de 11 kilómetros por hora, mientras que la temperatura matutina se ubicó en los 20 grados centígrados; sin embargo, la sensación térmica fue de aproximadamente 24 grados.
Hasta el momento, las lluvias no han generado afectaciones mayores, sin embargo Protección Civil Estatal recomendó en sus redes sociales a la población, tomar precauciones al conducir y mantenerse atentos ante posibles cambios en las condiciones del clima durante el día.