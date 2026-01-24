$!Cae lluvia matutina este sábado en Mazatlán

Mazatlán amaneció este sábado bajo un cielo nublado y con presencia de lloviznas a lluvias moderadas que tomaron por sorpresa a los mazatlecos, quienes tuvieron que sacar el impermeable antes de iniciar sus actividades del día.

Tal como lo indicaba el pronóstico emitido desde el viernes, las precipitaciones se registraron de manera intermitente durante la madrugada y continuaron a lo largo de la mañana, con mayor intensidad en el centro de la ciudad poco antes de las 9:00 horas.