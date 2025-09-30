$!Cae poste de la CFE en Centro Histórico de Mazatlán y provoca falta de luz a vecinos de la zona

Un poste de madera perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad colapsó esta mañana en la calle Belisario Domínguez del Centro Histórico de Mazatlán, lo cual provocó falta de luz para algunas zonas del centro y cierre de calles para evitar inconvenientes. Según reportes de algunos vecinos y locatarios del lugar, el poste de luz no resistió el peso de los transformadores y se vino abajo, cayendo sobre un vehículo estacionado en el lugar, el cual sufrió algunos daños en el cofre frontal por el impacto.

Ante este hecho, personal de la CFE acudió al lugar con un enorme camión para hacer las maniobras correspondientes y tratar de retirar el poste de la calle. Mientras que también se delimitaron algunas calles aledañas con cinta de preocupación para que los autos no ingresarán a la calle.

Algunas oficinas y restaurantes cercanos al lugar de los hechos se quedaron sin energía eléctrica por algunos momentos; mientras que otros continuaron funcionando gracias a los transformadores de electricidad que guardan por preocupación en estos casos.