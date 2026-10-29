$!Caen fuertes lluvias en Mazatlán generadas por tormenta Vance frente a Nayarit y Sinaloa

Grandes encharcamientos en diferentes calles del Centro y distintos puntos de Mazatlán provocaron las fuertes lluvias que cayeron cerca del mediodía de este jueves generadas por la tormenta tropical Vance que se localiza frente a las costas de Nayarit y Jalisco.
Fue cerca de las 11:40 horas de este 29 de octubre cuando comenzaron las precipitaciones pluviales y en pocos minutos el agua corrió por diversas calles y se acumuló en las partes bajas generando encharcamientos.
Esa situación dificultó el tráfico vehicular y peatonal.
Por dicha tormenta se mantiene el pronóstico de lluvias intensas para Sinaloa, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado, así como oleaje de 2 a 3 metros y vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.