$!Caen fuertes lluvias en Mazatlán generadas por tormenta Vance frente a Nayarit y Sinaloa

Grandes encharcamientos en diferentes calles del Centro y distintos puntos de Mazatlán provocaron las fuertes lluvias que cayeron cerca del mediodía de este jueves generadas por la tormenta tropical Vance que se localiza frente a las costas de Nayarit y Jalisco.

Fue cerca de las 11:40 horas de este 29 de octubre cuando comenzaron las precipitaciones pluviales y en pocos minutos el agua corrió por diversas calles y se acumuló en las partes bajas generando encharcamientos.