$!Caen rocas sobre el Paseo del Centenario tras deslave en el Cerro del Vigía en Mazatlán

Un nuevo desprendimiento de rocas se registró la mañana de este martes sobre el Paseo del Centenario, donde parte de la ladera del Cerro del Vigía cedió a consecuencia de las lluvias, dejando una importante cantidad de piedras sobre la vía y afectando la circulación vehicular en uno de los carriles. El deslave ocurrió a la altura del Mirador Paseo Centenario, uno de los puntos más transitados de esta vialidad turística, que diariamente es utilizada por automovilistas, transporte público, operadores turísticos y visitantes que recorren esta zona para acceder a los principales miradores del puerto. Las rocas quedaron esparcidas sobre uno de los carriles, obligando a los conductores a disminuir la velocidad y maniobrar para continuar su trayecto, mientras el paso permanecía parcialmente obstruido.

Aunque en esta ocasión no se reportaron personas lesionadas ni vehículos dañados, el incidente volvió a poner de manifiesto el riesgo que representan las laderas del Cerro del Vigía durante la temporada de lluvias, cuando el reblandecimiento del terreno favorece el desprendimiento de piedras y material. El nuevo deslave ocurre apenas un día después del derrumbe registrado en el Cerro del Crestón, donde grandes rocas cayeron sobre el acceso al Faro de Mazatlán, dejando dos personas lesionadas y cinco vehículos con daños materiales, hecho que derivó en el cierre preventivo del Faro, la Escollera y sus atractivos turísticos. Ahora, el Cerro del Vigía vuelve a evidenciar una problemática que año con año se presenta durante el periodo de precipitaciones, sin que hasta el momento exista una intervención integral para estabilizar las laderas o instalar infraestructura de protección que reduzca el riesgo de nuevos desprendimientos. Los deslaves en esta vialidad no son un hecho aislado, ya que durante cada temporada de lluvias es común observar piedras sobre el pavimento, algunas de pequeño tamaño y otras de dimensiones mayores, lo que representa un peligro constante para quienes circulan por la zona. La preocupación aumenta debido a que el Paseo del Centenario forma parte de uno de los corredores turísticos más importantes del puerto, en donde a diario unidades de transporte turístico, pulmonías, aurigas, taxis y vehículos particulares transitan por esta vialidad para ofrecer recorridos panorámicos.