$!Calcetas, cinturones y camisas sin manga, entre lo más buscado para regalar en el Día del Padre

A tan solo unas horas de celebrarse el Día del Padre, el movimiento comercial en el Centro de Mazatlán se mantiene con una afluencia moderada, con pocos compradores recorriendo los locales y tianguis en busca de un obsequio para festejar a los papás.
Aunque algunos comerciantes reportaron un ligero incremento en las ventas desde el viernes, el flujo de clientes se diferenció a otras fechas conmemorativas, especialmente en comparación con el Día de las Madres, cuando las calles lucen abarrotadas y los negocios tienen una alta demanda.
Entre los artículos más solicitados para regalar al “jefe del hogar” destacan las calcetas, cinturones, camisas de resaque, ropa interior, shorts, carteras y paquetes de bóxer, los cuales son productos prácticos y accesibles para brindar en cualquier ocasión.
En los puestos también destaca la búsqueda camisetas deportivas de selecciones como México, Argentina y Francia, aprovechando la fiebre mundialista; mientras que algunas personas optaron por regalar tenis, zapatos o sandalias de tiendas de calzado.
Edson, comerciante de calcetas y ropa deportiva, señaló que sí se ha registrado una mejoría en las ventas, aunque sin alcanzar niveles extraordinarios: “Sí ha estado movido con la gente que compra calcetas, boxers y shorts. Ayer especialmente estuvo buena la venta y a ver si mañana mejora ya en el mero día”, comentó.
Entre quienes recorrían la zona comercial buscando algún detalle, el joven Brian Lizárraga, explicó que analizaba comprar una cartera o una gorra, aunque también estaba pensando en llevar a su papá o regalarle un pastel para celebrar el domingo.
Así pues, la víspera del Día del Padre transcurrió con un ambiente tranquilo en el Centro de Mazatlán, donde algunos compradores aprovecharon para adquirir un obsequio de última hora, reflejando la gran diferencia que tiene cada 10 de mayo.