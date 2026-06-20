$!Calcetas, cinturones y camisas sin manga, entre lo más buscado para regalar en el Día del Padre

A tan solo unas horas de celebrarse el Día del Padre, el movimiento comercial en el Centro de Mazatlán se mantiene con una afluencia moderada, con pocos compradores recorriendo los locales y tianguis en busca de un obsequio para festejar a los papás.

Aunque algunos comerciantes reportaron un ligero incremento en las ventas desde el viernes, el flujo de clientes se diferenció a otras fechas conmemorativas, especialmente en comparación con el Día de las Madres, cuando las calles lucen abarrotadas y los negocios tienen una alta demanda.

Entre los artículos más solicitados para regalar al “jefe del hogar” destacan las calcetas, cinturones, camisas de resaque, ropa interior, shorts, carteras y paquetes de bóxer, los cuales son productos prácticos y accesibles para brindar en cualquier ocasión.