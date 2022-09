$!Calculan en cientos de miles de pesos los daños a restaurantes de playa por el fuerte oleaje en Mazatlán

“ Para volver a hacer todo se necesitan unos 250 mil, 280 mil pesos, estamos buscando apoyo, pero no dan nada”, agregó Ibarra.

Recordó que en dicho lugar, ubicado frente a conocido hotel de la Colonia Ferrocarrilera, no trabajan desde el martes pasado, pero tendrían qué esperar al menos tres semanas más para abrir de nuevo al público.

“ Hay algunas que se afectaron más severamente que otras, pero a todos nos hizo daño, tenía mucho que no se miraba así una marejada tan fuerte, estamos buscando a ver quién nos ayuda”, continuó el también integrante de la Unión de Palaperos.

Manifestó que la mañana de este domingo el oleaje ya estaba aventando arena, por lo que ya no estaba afectando tanto, y para reparar la palapa principal se tardarán unos 15 días.

“ En total se ocupan 250, $280 mil, se le llama ‘gancho al hígado,’ son gastos que no se tenían previstos por la naturaleza que no se puede hacer nada, vamos a recurrir a préstamos o a ayuda o a ver qué”, reiteró.

Fidel Garzón, encargado de uno de dichos restaurantes, expresó que ahí reabrieron desde el sábado, pues ya bajó el nivel del oleaje y la tarde de ese día ya mucha gente bajó a la playa.

“Ahorita está el mar medio altito, al ratito como al mediodía se retira, por la noche volvió a subir, pero ya se calmó, ya la violencia (del oleaje) ya no es la misma, pero sí está arribita”, continuó Garzón.

Recordó que el fuerte oleaje le tiró varias palapas chicas, y aunque el rompeolas ayudó mucho, sí daño la terraza y tiró las palapas chicas.

“Yo creo que vamos a gastas más de 100 mil pesos (en reparación) entre palapitas y reforzar el muro de contención porque hay que reforzarlo, porque ya no estamos puestos a que el mar se meta por abajo, vamos a tener qué reforzarlo, la reparación queremos hacerla hasta que el mal tiempo, la temporada (de ciclones) se vaya, ahorita no vamos a hacer nada porque de huracán tras huracán no vamos a hacer nada, la reparación llevará unos 15 días, 20 días”, dio a conocer.

“Ayer (sábado) estaba bien solo, pero como le digo, a la una se retiró el mar y empezó a bajar un gentío, sí vendimos bien, no sé porque éramos los poquitos que abrimos, ahí teníamos mesas también, ahí pusimos mesas también, no trabajábamos desde el miércoles, empezó desde el miércoles por la mañana el alboroto, porque yo vine el miércoles a trabajar y el mar ya estaba aquí arriba, ¿saben qué?, vámonos (le dijo a sus compañeros”.

Recordó que ya la misma noche del miércoles las olas llegaban casi al techo de la palapa más grande y vio cuando el fuerte oleaje tiró las palapas de la terraza del restaurante.

“Y el jueves violento y el viernes violento, pero notamos que el viernes, cuando baja a las 12:00 (horas), una de la tarde ya se iba el mar, yo le dije a mi hermano sabes qué: ‘vamos a abrir un ratito el sábado. Ya se pudo trabajar todo el día bien, ya la terraza pues no se usa porque está en malas condiciones y aparte el mar sube, esta sección sí la estamos trabajando”, añadió Fidel Garzón.