Posterior al cierre de la jornada electoral que se vivió este domingo 2 de junio, el Alcalde de Mazatlán calificó el proceso como ejemplar, además felicitó al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, pese a los señalamientos de operar a favor de Morena.

“En términos generales consideramos una jornada electoral cívica con buenos resultados, de manera ejemplar, siempre existen algunas denuncias, algunos temas ahí que hacen ruido, afortunadamente se alcanzaron a apagar a tiempo, se empezaron a atender y se estableció rápidamente el orden”, señaló Édgar González Zataráin.

“Calificamos como una jornada ejemplar, como una jornada electoral con mucha participación que sin lugar a duda pone en alto el tema de la democracia y aproximadamente sin mayores incidentes”, añadió.

Jaime Othoniel Barrón Valdez fue acusado por representantes de los partidos de la oposición de operar a favor de los candidatos de Morena e incluso medios nacionales lo involucraron con actos de acarreo de votantes, sin embargo el Alcalde de Mazatlán justificó su presencia en los incidentes como autoridad más próxima.

“Yo creo que el secretario hizo un trabajo ejemplar, yo siempre he sido muy claro cuando los policías cometen una acto, lo he dicho y lo he señalado, pero hoy al contrario, felicito al secretario de Seguridad Pública por el excelente trabajo, excelente labor al estar este interviniendo de manera inmediata en todos los temas que se requerían que eran denunciados”, reconoció.

“Se dieron esas denuncias, ya está atendido el tema, obviamente si nos precisan más información con gusto la vamos a dar a las autoridades, obviamente el secretario acudía, era el tema de mayor proximidad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal”, dijo.

“(El secretario) acudía a cualquier denuncia que hacían los ciudadanos, en algunas ocasiones si se encontraban con temas que requería el uso de la fuerza pública, establecer el orden y obviamente se molestaba tanto a un lado como a otro... quien actúa en caso es la autoridad municipal, y es el que se queda con el estigma de qué está frenando a unos o está frenando otros y de qué está interviniendo”, mencionó.

Las primeras denuncias de incidentes en las votaciones iniciaron en la colonia San Antonio, con un asalto a una casa ahí, tema político electoral, posteriormente hubo reportes de intimidaciones y amenazas que fueron atendidos por el centro de operaciones de seguridad electoral, integrado por personal del INE, el IEES, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y miembros de la Mesa de Construcción para la Paz.

González Zatarain agradeció que este lunes 3 de junio “por fin termina la etapa de la mordaza de 90 días, sin poder expresarse por las limitaciones que impone el tema de la veda electoral”, lo que reconoció como como un lineamiento normal de la autoridad electoral, pero que al final coarta la libertad de expresarse en ciertos temas.