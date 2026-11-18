A pesar del aumento de homicidios dolosos y feminicidios durante los últimos días y semanas, el nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal, Coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez, calificó como aislados los hechos violentos que se presentan en Mazatlán.

“Claro que Mazatlán es seguro, son hechos, no sé, ustedes lo deben valorar mejor, son hechos que lamentamos, son hechos aislados. Mazatlán es muy grande, el estado es muy grande, muchos son en el área urbana y ustedes los contabilizaron como si fueran en la ciudad”, dijo Cruz Domínguez este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Son en el área urbana estos eventos, son convivios en algunos casos, entonces Mazatlán para la comunidad que trabaja, que estudia, que se prepara es un lugar seguro, las pruebas están dadas, se han concentrado en eventos magnos gran cantidad de personas donde los saldos han sido blancos”.

Lo anterior lo manifestó pese a que en lo que va del presente mes se han registrado ya cerca de 30 homicidios dolosos y 8 feminicidios en el municipio de Mazatlán.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento, Abraham Ávalos Pérez, dijo que no se desconocen los hechos de seguridad, pero se está trabajando en coordinación los tres niveles de gobierno para atenderlos.

Tanto el secretario del Ayuntamiento como el secretario de Seguridad Pública dijeron que se sienten seguros en Mazatlán.

“Claro”, dijo Cruz Domínguez.

“Yo me siento seguro, por algo estoy aquí en la calle, con ustedes, que estoy seguro que ustedes también se sienten seguros, por lo mismo estamos aquí platicando, estamos afrontando las problemáticas, estamos coordinando con los tres niveles con el objetivo de fortalecer aún más la seguridad”, recalcó Ávalos Osuna.

“Por tal motivo estamos tratando de fortalecer con todas estas indumentarias, capacitación, nuevos elementos, vehículos para hacer más segura la ciudad”.

El titular de la SSPM también dijo que dicha corporación se encuentra bien y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública marca una ruta y no pueden trabajar en esa institución personas que no cumplen con ese requisito.

“Sí es suficiente el personal de Seguridad Pública, afortunadamente aquí contamos con personal de los tres niveles de gobierno que nos fortalecemos y atendemos la situación que prevalece”, expresó Cruz Domínguez.