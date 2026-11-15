Califica Obispo de Mazatlán como lamentable el actual periodo gubernamental en Sinaloa

El Obispo manifestó lo anterior en relación a la entrega del Quinto Informe de Gobierno de la actual administración del Gobierno del Estado que inició Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia tras ser señalado por autoridades de Estados Unidos junto con nueve funcionarios y ex funcionarios, o mandos o ex mandos de instituciones de seguridad, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Es de dar risa, ¿verdad?... yo creo que este periodo gubernamental ha sido lamentable y triste porque la inseguridad creció, en vez de disminuir tenemos ya más de dos años que creció más y no ha habido una continuidad de un gobernante, que eso siempre no es lo más favorable, sino ya van tres en este poco tiempo”, comentó.

MAZATLÁN._ El actual periodo gubernamental en Sinaloa ha sido lamentable y triste porque la inseguridad y la falta de continuidad de un gobernante, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

Dicha administración la continuó de manera interina la anterior Secretaria General de Gobierno y actual Diputada local, Yeraldine Bonilla Valverde, y actualmente está al frente como Gobernadora interida la Diputada federal con licencia, Graciela Domínguez Nava.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, agregó que les desea lo mejor a quienes están al frente del Gobierno estatal y que hagan su mejor esfuerzo por el bien de todo Sinaloa.

“Deja ahí la deuda pendiente que se nos agravó la violencia y que no se ha podido disminuir”, reiteró sobre la presentación de este Quinto Informe de Gobierno, del que dijo ser “de risa” porque no se sabe de quién es el informe, si ha habido tres personas que han encabezado la Gubernatura de Sinaloa en cerca de cinco años.

“La Secretaría de Seguridad, a través de quien la preside, creo que ha dicho que no se van a ir de Sinaloa sino hasta no solucionar las cosas, ojalá así sea, pero es a nivel de Secretario de Seguridad Pública”.

Espinosa Contreras expresó que es muy lamentable la situación de la economía en la entidad porque cuando uno va al centro comercial y al mercado se sorprende de los precios que se han elevado; el costo de las cosas, la vida se ha encarecido y es mucho muy difícil, dijo, incluso se ha visto que hay menos productos, lo cual espera sea circunstancial y pasajero.

“El kilo de jitomate el día de ayer estaba a 45 pesos... difícil, pero lo más lamentable es la inseguridad porque eso hace que la gente tenga zozobra, tenga inquietud, tenga miedo, tenga temor”, reiteró Monseñor.