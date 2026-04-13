Califican turistas con 98 y 99 por ciento a Mazatlán en limpieza y seguridad: Sedectur

De acuerdo con una encuesta realizada durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa, los turistas calificaron a Mazatlán con un 98 y un 99 por ciento en limpieza y seguridad, dio a conocer el Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de este municipio, Alí René Zamudio Garza.

Agregó que se realizaron mil 121 encuestas en diferentes puntos de la ciudad, la edad promedio de los visitantes fue de 39 años, con estadía promedio de cuatro días y el 39 por ciento fue su primera visita a este puerto, el 43 por ciento llegó en automóvil y el hospedaje de su proferencia en un 65 por ciento fue en hotel.

“Los principales estados de procedencia fueron Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Coahuila, de procedencia extranjera fueron de California, 48 por ciento Canadá y los procedentes del estado de Sinaloa su principal procedencia fue de Culiacán con un 60 por ciento”, expuso.

“En la encuesta se calificó la percepción de la ciudad y en limpieza de la ciudad nos calificaron con 98 por ciento, seguridad 99 por ciento, hospitalidad de los residentes 99 por ciento, la calidad de los restaurantes 99 por ciento, transporte público 98 por ciento y su experiencia general fue del 100 por ciento, el 100 por ciento de los encuestados nos dijeron que volverían a Mazatlán y lo elegirían como su destino para sus próximas vacaciones”.

Además dijo que se seguirá trabajando para que las personas decidan venir a Mazatlán de vacaciones.

“Nos informaron que ellos veían que había mucha seguridad, que había mucha presencia de seguridad, nos mencionaron también que sentían que había mucha presencia de personas haciendo limpieza en las playas, en realidad no hubo observaciones que pudiéramos mejorar, pero nosotros de cualquier manera sabemos que tenemos que seguir trabajando en la limpieza de playas, los operativos de seguridad han sido un éxito, así es que seguiremos trabajando para que las personas decidan venir a Mazatlán como su destino de vacaciones”, reiteró Zamudio Garza.

También informó que este lunes llegaron a Mazatlán dos cruceros turísticos con cerca de 5 mil 89 pasajeros, lo que representa una derrama de 7 millones de pesos.

“Esta semana vamos a recibir 6 cruceros en total que van a traer alrededor de 20 mil pasajeros y una derrama estimada superior a los 30 millones de pesos”, expresó.