Calor en Mazatlán se siente hasta de 38° y todavía falta la canícula

MAZATLÁN._ Temperaturas superior a los 38 grados centígrados, con sensación térmica de hasta 46 grados y alta humedad azotan esta miércoles 24 de junio Mazatlán y sus alrededores.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional estas altas temperaturas en el Día de San Juan se debe a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que mantiene el ambiente muy caluroso en Sinaloa y el resto del noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor.

Mazatlán mantiene cielo seminublado y con probabilidad de lluvias por la noche.

En la zona de La Marina, Zona Dorada y Cerritos se reportan altas temperaturas superiores a los 35 grados centígrados con sensación térmica de hasta 47 grados centígrados.

Mientras que en la periferia del puerto se registran temperaturas superiores a los 34 grados centígrados y sensación térmica de 42 grados centígrado.

Se recomienda estar bien hidratado y no exponerse a los rayos de sol por tiempo prologando.