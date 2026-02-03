$!Camaroneros de Mazatlán zarpan por su último viaje de la temporada

Por un tercer viaje de capturas esperanzador, salen camaroneros de Mazatlán por último lance. Tras 50 días de pesca, los barcos volvieron del segundo viaje, pero este martes partirán al último estirón de capturas. A bordo del camaronero de la pesquera ‘Fredy Ávila’, el patrón Agustín González se dijo optimista porque el último viaje de la temporada de pesca del camarón sea mejor, como están acostumbrados en años anteriores.







“Trajimos mitad y mitad, grande y mediano, nos fue bien. Pero ya estamos listos para irnos otra vez al tercer viaje de pesca. Ya ve que esto es como todo, a veces hay y otras no”. Con más de 20 años dedicado a la pesca del camarón en altamar, Agustín González calificó la actual temporada de capturas con un primer y segundo viaje, de 50 días, logrando de 7 a 8 toneladas. Lo que les permitió que pudieran financiar poderse embarcar de nuevo antes de que instale la veda en marzo.



