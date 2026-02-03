$!Camaroneros de Mazatlán zarpan por su último viaje de la temporada

Por un tercer viaje de capturas esperanzador, salen camaroneros de Mazatlán por último lance.
Tras 50 días de pesca, los barcos volvieron del segundo viaje, pero este martes partirán al último estirón de capturas.
A bordo del camaronero de la pesquera ‘Fredy Ávila’, el patrón Agustín González se dijo optimista porque el último viaje de la temporada de pesca del camarón sea mejor, como están acostumbrados en años anteriores.
“Trajimos mitad y mitad, grande y mediano, nos fue bien. Pero ya estamos listos para irnos otra vez al tercer viaje de pesca. Ya ve que esto es como todo, a veces hay y otras no”.
Con más de 20 años dedicado a la pesca del camarón en altamar, Agustín González calificó la actual temporada de capturas con un primer y segundo viaje, de 50 días, logrando de 7 a 8 toneladas. Lo que les permitió que pudieran financiar poderse embarcar de nuevo antes de que instale la veda en marzo.
“Vamos sobre el tercer viaje y ya estamos alistando lavando la bodega para salir hoy (martes). La producción del primer viaje nos ayudó a seguir en este último viaje”.
Comentó que han estado pescando en la zona del norte de Sinaloa y Sonora, por Yavaros, encontrando buena producción y hacia allá se concentrarán de nueva cuenta hasta que cierre la temporada.
Finalmente criticó que con la fecha anticipada decretada para terminar las capturas el 3 de marzo en lugar del 31, como antes, les recortaron tiempo para dar el último barrido en altamar.
Mientras tanto, en los muelles del Parque Industrial Pesquero Alfredo M. Bonfil, hay embarcaciones ponchadas, en reparación y otros más a punto de salir en busca de los últimos lances con la esperanza de que les permita a los patrones recuperar la inversión y que la tripulación pueda recibir mayor retribución económica.