$!Camaroneros realizan pruebas de motor y refrigeración, a dos semanas de iniciar capturas

Ante la incertidumbre que rodea a la próxima temporada de capturas porque sea menor la flota camaronera que pueda zarpar, el capitán de puerto expresó que ojalá salgan arriba de los 210 barcos del año pasado y que se registre buena pesca.

MAZATLÁN._ La fecha del 29 de septiembre para salir a la pesca del camarón ya la tienen, pero las reparaciones de la flota siguen retrasadas por falta de créditos, aseguran pescadores.

A 13 días de levantarse la veda del camarón hay tripulaciones realizando pruebas de motores y del área de refrigeración en los muelles del Parque Bonfil sin salir para checar que operen bien al momento de tramitar del despachos para zarpar y durante el primer viaje de capturas.

Sin embargo, los despachos que los armadores deben tramitar para salir vía la pesca aún no inician, porque todavía es muy pronto, respondió el capitán de puerto, José Antonio Barreiro Varela.

“Todavía no hemos dado ningún despacho vía la pesca... ni nos reunimos y no sé como va a ser el esquema. Todavía falta para eso porque lo empiezan a tramitar una semana antes los que se van a la baja y los que se quedan por aquí, se van el mismo día”.

En cuanto a las libretas de mar, dijo que, a la fecha ya suman 180 las registradas en Capitanía de puerto y espera repunten la cifra más adelante.