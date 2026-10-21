Cambia Canaco explicación sobre cancelación de ExpoFeria en Mazatlán; ahora señala motivos económicos

MAZATLÁN:_ La falta de recursos de las familias para destinar al entretenimiento y la posibilidad de no alcanzar la afluencia ofrecida a expositores y patrocinadores, fueron los motivos de la cancelación de la ExpoFeria Canaco 2026 y no temas de inseguridad o violencia, señaló la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán.

Así lo expresó la dirigente de este organismo, Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, quien señaló que la pérdida de empleos, el cierre de negocios y las restricciones en el consumo dificultan la realización del encuentro, al reducir las posibilidades de que la población destine parte de sus ingresos a actividades recreativas.

“La verdad que este es un tema que ya lo hablamos, dijimos que es un tema de economía. Como lo sigo sosteniendo, la verdad que la población mazatleca no cuenta con una economía suficiente para estar yendo a diversiones en este momento”, comentó.

Con esta explicación, la presidenta de la Canaco Servytur se distanció del énfasis de su posicionamiento inicial al anunciar la suspensión del evento, cuando argumentó que las circunstancias del entorno y los cambios en las rutinas de las familias a raíz de a inseguridad impedían realizar el encuentro.

“Las familias han modificado sus hábitos y horarios de movilidad. Incluso, diversos servicios operan actualmente con horarios limitados”, mencionó en su momento.

En lo que respecta a la posibilidad de reconsiderar la realización de la feria, Cázarez Oliveros insistió en que la decisión respondió principalmente a las condiciones económicas y a la incertidumbre de las familias sobre sus ingresos.

En este sentido, explicó que, incluso entre quienes todavía cuentan con recursos para realizar compras, el gasto se mantiene limitado ante la necesidad de priorizar necesidades básicas.

“Lo que pasa es que, si se fijan en el tema de la expo, no se debió a ese tema, más que nada es un tema económico. Si estamos hablando de las empresas que están bajando cortina, de cuánta gente se ha quedado sin empleo, que la gente que tiene dinero sí sale y compra, pero muy limitado”, manifestó.

La presidenta de Canaco Servytur señaló que la incertidumbre laboral también influye en las decisiones de consumo, pues las personas que han perdido su empleo desconocen cuándo podrán recuperar una fuente estable de ingresos.

“¿Por qué? Porque no sabemos cuándo voy a volver a tener un empleo. Si la diversión no es una necesidad básica de primer nivel, ¿pues lo voy a dejar en qué número?”, indicó.

En ese contexto, Cázarez Oliveros explicó que mantener la organización de la ExpoFeria implicaba el riesgo de no cumplir con las expectativas de asistencia planteadas a las empresas que participarían como expositoras y patrocinadoras.

“Entonces, si no tenemos esa afluencia que nosotros les prometemos a nuestros expositores y patrocinadores, pues les vamos a quedar mal. Por eso se tomó la decisión”, puntualizó.