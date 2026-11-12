Cambios de mandos dificultan continuidad de estrategias de seguridad: Coparmex

MAZATLÁN._ Los constantes cambios de mandos en las instituciones de seguridad dificultan dar continuidad a las estrategias y seguimiento a los acuerdos con el sector empresarial, expresó Yudith Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán.

El señalamiento se da luego de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán registró dos relevos en poco más de dos meses, siendo el más reciente el que ocurrió el 9 de noviembre, cuando el coronel Remigio Cruz Domínguez asumió la titularidad en sustitución de Gabino Ulises Jacobo Guerrero.

En este sentido, Estrada Osuna explicó que, con cada cambio, los empresarios deben restablecer el contacto con el nuevo responsable, conocer su diagnóstico y revisar cómo dará seguimiento al trabajo previo.

“Yo creo que aquí lo importante es valorar la afectación que se genera al no ver una continuidad en las estrategias. Definitivamente cada responsable que llega trae una manera de pensar, trae hasta una estrategia o ve la problemática desde una perspectiva diferente”, declaró.

La dirigente empresarial señaló que ese proceso toma tiempo y genera inquietud entre quienes esperan resultados y buscan mantener la coordinación con las corporaciones.

“Cuando hay esos cambios, pues lo que se pierde es eso: la continuidad, el seguimiento, el volver a sentarnos con él, conocer a la persona, saber qué es lo que trae como planes. Entonces creo que eso es lo que sí desespera un poco”, manifestó.

Estrada Osuna reconoció que la llegada de más elementos genera expectativas y que la falta de resultados inmediatos puede provocar desesperación, por lo que detalló qué Coparmex mantiene comunicación con los tres niveles de Gobierno y que ha encontrado disposición de las autoridades para escuchar las propuestas del sector empresarial.

“Sí entendemos que obviamente con todo lo que se está haciendo llegan más elementos. Llega un momento en el que nos podemos sentir hasta desesperados porque no vemos el resultado de manera inmediata. Sin embargo, se ha estado trabajando muy de cerca con los tres niveles de Gobierno, empujando la parte de seguridad”, comentó.

Entre las solicitudes del organismo está la de participar en las mesas de seguridad y abrir esos espacios a otros representantes empresariales. La dirigente también propuso que la sociedad civil y la academia se sumen a la elaboración de propuestas junto con las autoridades.

“Lo que estamos buscando es que se sume toda la sociedad civil, el sector empresarial, Gobierno, desde luego, porque es importante, y la academia también, que se sumen a hacer más propuestas. Nosotros pusimos algunas, no quiere decir que son las que se necesitan, por eso es que estamos invitando a otros sectores a que se sumen también”, expresó.

Finalmente, la presidenta de Coparmex Mazatlán vinculó esa colaboración con los esfuerzos para recuperar la actividad económica de Sinaloa, al señalar que las medidas de apoyo a las empresas deben acompañarse de acciones para mejorar la seguridad.



LOS AJUSTES EN LA SSPM

Jaime Othoniel Barrón Valdez fue ratificado como titular de Seguridad Pública Municipal el 1 de noviembre de 2024, al inicio de la administración de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, cargo que ya ocupaba desde el Gobierno municipal de Édgar González y permaneció casi dos años más al frente de la corporación.

El 5 de septiembre de 2026 fue relevado de su cargo por Gabino Ulises Jacobo Guerrero, quien había sido supervisor operativo en la Secretaría de Seguridad estatal, terminando con una corta gestión al frente de la Policía Municipal, la cual duró poco más de dos meses y concluyó el 9 de noviembre.

Ese día asumió el puesto el coronel Remigio Cruz Domínguez, para convertirse en el tercer titular de Seguridad Pública Municipal en la administración de Palacios Domínguez y primer mando militar al frente de la corporación durante este gobierno.