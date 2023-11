“Primero, no tengo la cultura, por eso me formó mi ‘amá’ desde que tengo memoria de ir a pedir permiso para lanzarme de candidato y segundo yo he estado oyendo la versión de mucha gente de que si Rocha no palomea estamos fuera; yo les diría que se está subestimando esta inconformidad que se está transformando un movimiento y en el cual mi precandidatura está sirviendo de catalizador”, expresó el político entre las risas de sus simpatizantes ante las preguntas.

Al cestionar al ex Diputado si el pueblo está corrompido en la izquierda en estos momentos, como predica el Gobierno del País, fue lo que provocó la risa de la maestra Cadena Estrada, afiliada de Morena y simpatizante de la izquierda socialista.

“Yo soy así, alegre y creo que me conoces, cuando le pregunto a ella (una reportera) porque se va bajo la lógica de una palabra, yo también soy licenciada en comunicación, se hacer también preguntas y cuando uno lleva ya una palabra va dejando caer la nota, por eso le pregunté eso dos veces”, dijo al cuestionarle a que respondía su risa ante las preguntas de los reporteros.

Mientras Valenzuela Fierro buscaba exponer su interés, su postura política y sus posibilidades para representar el cargo, como candidato externo por Morena, hablando de su formación como miembro de la izquierda socialista, su acompañante opacaba su discurso con su actitud.

La situación incomodó a algunos reporteros que decidieron retirarse antes de concluir la rueda de prensa, dejando el discurso inconcluso.

Valenzuela Fierro declaró que fue el pasado 3 de noviembre cuando se aceptó su solicitud de registro, de esta manera su interés quedó formalmente expuesto ante los morenistas que librarán un proceso de elección interna.

Otro de los interesados a obtener este puesto es el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien ya se encuentra inscrito como precandidato.