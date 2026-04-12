$!Camión esterilizador de Ecología llega esta semana a la colonia Casa Hogar, en Mazatlán

En busca de reforzar el compromiso con el bienestar animal, el camión esterilizador de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente llegará del 13 al 16 de abril a la colonia Casa Hogar, facilitando el acceso de las familias a servicios gratuitos a través de este programa.
Impulsado por el Gobierno de Mazatlán, el servicio de atención médica y cirugías gratuitas repiten por segunda semana consecutiva más en Casa Hogar, donde ya varias personas acudieron al área de canchas para llevar a sus mascotas a revisiones.
La unidad móvil se instalará en la Biblioteca Municipal, ubicada en la calle Jorge Negrete, esquina con 13 de Abril, donde ofrecerá atención en un horario de 08:00 a 11:30 horas, brindando esterilizaciones seguras y gratuitas a decenas de perros y gatos caseros, así como algunos rescatados.
Las autoridades municipales informaron a través de un comunicado que la misión del camión esterilizador es fomentar la tenencia responsable de mascotas, prevenir la sobrepoblación animal y reducir riesgos a la salud pública, mediante acciones directas con la comunidad.
Asimismo, a través de sus redes sociales la Dirección de Ecología invitó a la ciudadanía a participar en estas jornadas, reiterando el llamado a cuidar de sus mascotas y llevar una tenencia responsable en todo momento, para no caer en ningún tipo de maltrato animal.
Cabe recordar que hace unas semanas los habitantes del fraccionamiento Fovissste Playa Azul solicitaron mediante un comité vecinal el servicio del camión esterilizador, mismo que estuvo durante cuatro días atendiendo las necesidades de las mascotas del asentado.