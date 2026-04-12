$!Camión esterilizador de Ecología llega esta semana a la colonia Casa Hogar, en Mazatlán

En busca de reforzar el compromiso con el bienestar animal, el camión esterilizador de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente llegará del 13 al 16 de abril a la colonia Casa Hogar, facilitando el acceso de las familias a servicios gratuitos a través de este programa.

Impulsado por el Gobierno de Mazatlán, el servicio de atención médica y cirugías gratuitas repiten por segunda semana consecutiva más en Casa Hogar, donde ya varias personas acudieron al área de canchas para llevar a sus mascotas a revisiones.

La unidad móvil se instalará en la Biblioteca Municipal, ubicada en la calle Jorge Negrete, esquina con 13 de Abril, donde ofrecerá atención en un horario de 08:00 a 11:30 horas, brindando esterilizaciones seguras y gratuitas a decenas de perros y gatos caseros, así como algunos rescatados.