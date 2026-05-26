Camión esterilizador de Ecología llegará a Pradera Dorada esta semana

Con el objetivo de seguir promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y prevenir la sobrepoblación animal, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno Municipal llevará su campaña gratuita de esterilización a la Colonia Pradera Dorada los próximos miércoles 27 y jueves 28 de mayo.

Luego de brindar atención a decenas de ciudadanos en la Colonia Lomas del Ébano durante lunes y martes, el camión esterilizador se instalará ahora en la cancha de fútbol ubicada sobre la Avenida Genaro Estrada, esquina con Eje 2 A, frente a un conocido supermercado.

Las autoridades municipales informaron que el horario de atención será de 8:00 a 11:30 horas, por lo que hicieron un llamado a la población a acudir desde muy temprano, ya que diariamente se realizan entre 12 y 15 cirugías, además de las consultas y desparasitación.

La campaña busca llegar a distintos sectores de Mazatlán para reducir la cantidad de perros y gatos en situación de calle, además de generar conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de esterilizar a sus mascotas.

Tras la buena respuesta obtenida en Lomas del Ébano durante los seis días que permaneció en ese asentamiento, así como la jornada realizada el pasado viernes 22 de mayo en El Quelite, el programa mantiene sus recorridos por diferentes puntos del municipio.

Cabe señalar que estas campañas también benefician a personas dedicadas al rescate de animales callejeros, quienes pueden acceder de manera gratuita a cirugías de esterilización más directas y que regularmente representarían un gasto considerable para su bolsillo.

Como parte de las acciones recientes de la Dirección de Ecología, la semana pasada también se llevó a cabo la vigésima jornada “Cuidemos los Manglares” en el Estero del Infiernillo, donde se retiraron toneladas de basura y escombro con el propósito de proteger el ecosistema costero ante la próxima temporada de huracanes.