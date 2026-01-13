$!Camión esterilizador de Ecología tiene respuesta entre vecinos de Urías

Tras un receso por vacaciones invernales, el camión esterilizador de Ecología del Gobierno de Mazatlán reactivó sus labores hace unos días en la Colonia Urías, donde ha tenido buena respuesta de la ciudadanía que lleva a sus mascotas para aprovechar las diferentes atenciones de manera gratuita.
Ubicados en la plazuela principal de Urías desde el 7 de enero, el camión esterilizador y sus encargados han estado brindando servicios en un horario de 8:00 a 11:30 horas, en el que la demanda ha sido muy grande por parte los vecinos de colonias aledañas que también acuden con sus perritos y gatitos.
Patricia, vecina de Urías, comentó a Noroeste que ha tenido que acudir varios días a la plazuela debido a que en otras ocasiones no ha alcanzado ficha, por lo que hasta el día de hoy pudo obtener la cirugía de esterilización para su gatito de nombre Luna.
“Tengo una vecina que rescata perros y ella ha venido todos los días porque trae de a dos, tres perros por día; pero el primer día se devolvió porque había unas 50 personas con tantos animales. La verdad me parece perfecta (la campaña) porque yo cuando he llevado mis animales a operar, los tengo que llevar a los Magueyes y se gasta muchísimo en la ida”, contó Patricia.
“Traigo un gatito, Luna, de dos años. Es el segundo gato que traigo, pero pues gratis; entonces es mejor que ir a Los Magueyes (a CeBiCa). De hecho el jueves había mucho gente que se devolvió porque no alcanzó, pero esta operación es buena para que los gatos ya no salgan”.
La señora Cristina, quien es vecina de Urbivilla y este día trajo a sus gatos Zuki y Zuko, destacó la importancia de que la campaña llegue directamente a las colonias, ya que muchas veces sale muy caro para ellos llevar a las mascotas a un veterinario particular, sumado al traslado lejano.
“Pues creo que está bien porque ya es una ayuda para la gente que no puede llevarlos a una veterinaria particular. Yo soy de Urbivilla y pues lo aprovechamos; pero igualmente sí he visto que ha venido gente, aunque por el clima hoy está calmado, pero otros días ha estado más lleno”, declaró Cristina.
“Hay que hacerse responsable de los animales. En cuanto tengan oportunidad, deben aprovecharla para que a sus traigan a sus mascotas, porque es muy buen servicio y así ya no se hace plaga ni tanto animal que luego sufren en las calles”.
Otros vecinos que acudían al servicio de esterilización para perros y gatos mencionaron que radicaban en colonias como Rincón de Urias y Francisco I. Madero.
Por tanto, la ciudadanía de aquellos rumbos aún podrá aprovechar el camión de Ecología hasta el día jueves 15 de enero; mientras que el día 16 estará en la comunidad de El Recodo.
Cabe recordar que el camioncito esterilizador del Gobierno de Mazatlán llevó a cabo durante 2025 más de 6 mil cirugías de esterilización a perros y gatos, tanto caseros como callejeros y recatados en el puerto.