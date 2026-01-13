$!Camión esterilizador de Ecología tiene respuesta entre vecinos de Urías

Tras un receso por vacaciones invernales, el camión esterilizador de Ecología del Gobierno de Mazatlán reactivó sus labores hace unos días en la Colonia Urías, donde ha tenido buena respuesta de la ciudadanía que lleva a sus mascotas para aprovechar las diferentes atenciones de manera gratuita. Ubicados en la plazuela principal de Urías desde el 7 de enero, el camión esterilizador y sus encargados han estado brindando servicios en un horario de 8:00 a 11:30 horas, en el que la demanda ha sido muy grande por parte los vecinos de colonias aledañas que también acuden con sus perritos y gatitos.

Patricia, vecina de Urías, comentó a Noroeste que ha tenido que acudir varios días a la plazuela debido a que en otras ocasiones no ha alcanzado ficha, por lo que hasta el día de hoy pudo obtener la cirugía de esterilización para su gatito de nombre Luna. “Tengo una vecina que rescata perros y ella ha venido todos los días porque trae de a dos, tres perros por día; pero el primer día se devolvió porque había unas 50 personas con tantos animales. La verdad me parece perfecta (la campaña) porque yo cuando he llevado mis animales a operar, los tengo que llevar a los Magueyes y se gasta muchísimo en la ida”, contó Patricia. “Traigo un gatito, Luna, de dos años. Es el segundo gato que traigo, pero pues gratis; entonces es mejor que ir a Los Magueyes (a CeBiCa). De hecho el jueves había mucho gente que se devolvió porque no alcanzó, pero esta operación es buena para que los gatos ya no salgan”. La señora Cristina, quien es vecina de Urbivilla y este día trajo a sus gatos Zuki y Zuko, destacó la importancia de que la campaña llegue directamente a las colonias, ya que muchas veces sale muy caro para ellos llevar a las mascotas a un veterinario particular, sumado al traslado lejano.