$!Camiones de rutas en zona rural también ajustan tarifas de pasajes desde Mazatlán

Tal y como ocurrió con el transporte urbano en días recientes, los camiones de las rutas de la zona rural también aplicaron un ajuste en sus tarifas, impactando principalmente las rutas con destino a Villa Unión y Concordia. Fue durante el pasado fin de semana cuando entraron en vigor los nuevos costos, por lo que usuarios que utilizaron estas unidades para trasladarse dentro de la ciudad comenzaron a pagar una tarifa de 15 pesos, es decir, dos pesos más respecto a los 13 que se cobraban anteriormente.

En el caso de los viajes desde el puerto hacia Villa Unión, el pasaje general quedó establecido en 40 pesos, mientras que estudiantes pagan 35 pesos. Para la ruta hacia Concordia, el costo ascendió a 70 pesos, lo que representa un incremento de 10 pesos en comparación con la tarifa previa. Asimismo, los traslados entre Concordia y Villa Unión ahora tienen un costo de 50 pesos, con tarifa preferencial de 40 pesos para estudiantes. En tanto, el recorrido de Malpica a Mazatlán se elevó a 60 pesos, y a 50 pesos para estudiantes. Otros destinos a comunidades cercanas al municipio mantienen precios de 40 pesos. Este ajuste fue implementado por distintas empresas del servicio rural, entre ellas Sociedad Cooperativa Río Presidio, Autotransportes Rojos de Concordia, Autotransportes Concordia S.A. de C.V. y Autobuses Regionales Los Halcones S.A. de C.V., quienes informan a los usuarios sobre las nuevas tarifas al momento de abordar en la Central Camionera.