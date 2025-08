$!Campamento de Guardia Nacional en Parque Central fue temporal, afirma Alcaldesa de Mazatlán

“Van a continuar haciendo rondines, pero ya no están establecidos en el Parque Central desde el día de ayer (viernes). Me avisaron por parte del coronel Caballero que ya no iban a estar ahí”, comentó.

“Ellos tienen su base, su centro donde siempre están operando y nos proporcionan vigilancia”.

Palacios Domínguez afirmó que los patrullajes y rondines estarán continuando en todo el municipio, ya que la corporación mantiene una operación activa desde su base central, aunque también se mantendrán algunos elementos en espacios como Parque Central

“Agradecemos mucho a la Guardia Nacional, agradecemos a la Secretaría de Marina y a Defensa, porque en este trabajo de coordinación entre el municipio, Estado y la Federación, han logrado resultados muy positivos”, puntualizó.

Además, la Alcaldesa reiteró el compromiso de su administración para mantener los entornos seguros, especialmente en espacios públicos de alta afluencia como el Parque Central, donde se busca garantizar el uso recreativo del lugar en total confianza.