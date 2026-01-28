Canacintra condena atentado contra legisladores en Culiacán

Canacintra condenó el atentado contra legisladores en Culiacán y como sector industrial pidió mayor seguridad y paz para poder generar empleos y desarrollo.

Sergio Rojas Velarde, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Mazatlán, dio su posicionamiento ante los hechos de violencia contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres a su salida del Congreso del estado.

“Condenamos el atentado contra la diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, la cual nos han informado que permanece fuera de peligro. Y de igual forma condenamos el atentado al diputado local de Movimiento Ciudadano también, Sergio Torres Félix, que ya salió de cirugía y se encuentra estable, pero que sigue estando grave”.

Además de que se solidarizó con las familias de ambos, deseándoles una pronta recuperación.

“Y como lo hemos dicho anteriormente, la violencia no puede normalizarse ni convertirse en parte de nuestra vida diaria”, reprochó.

El representante de los industriales y parte del Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad, reclamó que la inseguridad, no solo lastima a las personas, como se está viendo ahora, sino que también pega en el desarrollo económico y a la confianza de los inversionistas interesados en el estado de Sinaloa.

Consideró sea un tema delicado, pero llamó a las autoridades a que se investigue los hechos, como siempre lo ha expresado durante los tres como dirigente camaral.

“Hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades para que se investigue a fondo y a la sociedad para que trabajemos unidos, pues por un Mazatlán y un Sinaloa en paz, que es lo que hemos estado buscando de todos estos meses. Y bueno, casi, casi desde que inició nuestra gestión hemos estado con este tema de buscar la paz en nuestro municipio y en todo Sinaloa”, resaltó en la entrevista.

Finalmente el empresario condenó de inaceptable este tipo de violencia que daña a toda la sociedad.