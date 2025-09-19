Canacintra entregará Galardón Industrial al grupo PINSA

En el marco de la celebración del 80 aniversario el próximo 11 de diciembre y con la presencia de la líder nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y presidentes delegacionales, se homenajeará a la empresa atunera más importante de Latinoamérica con sede en Mazatlán, PINSA.

En conferencia de prensa, Sergio Rojas Velarde, presidente de Canacintra Mazatlán, adelantó que el 11 de diciembre se desarrollará la celebración anual de los industriales locales y que por primera vez la abren a los homólogos de las cámaras empresariales del corredor económico del norte, de la zona de la Laguna, Durango, Torreón, Gómez Palacios como parte de una de las zonas comerciales más importantes del País, desde que se fue inaugurada la súper carretera Mazatlán Durango y que conecta el Pacífico con el este de Estados Unidos.

El líder industrial expuso que desde el jueves iniciará la celebración con diversas actividades para ofrecer a las delegaciones de Canacintra como invitadas especiales.

Adelantó que por la mañana iniciarán con la graduación del diplomado de habilidades gerenciales en su edición 34, como uno de los eventos de capacitación más importantes y exitosos de la cámara.

La invitación se hizo multiregional entre el sector industrial ante el entorno festivo y una agenda de alianzas iniciada para que acompañen a los empresarios industriales de Mazatlán, en ese fin de semana de festejos a realizarse en el hotel Dream de Estrella del Mar, cuyo propietario recibirá el galardón anual más importante del sector.