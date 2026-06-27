$!Canacintra gradúa a 25 líderes para enfrentar la transformación industrial

En un entorno de transformación industrial que exige una mejor capacidad para la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre, 25 gerentes y mandos directivos de empresas mazatlecas concluyeron el Diplomado en Competencias Directivas, impartido por Canacintra Mazatlán. Durante tres meses de capacitación, los participantes de la Generación XXXV del programa “Smart Leadership & Management Skills” fortalecieron sus competencias en liderazgo, pensamiento estratégico y gestión de equipos, con el objetivo de responder a los nuevos desafíos del sector productivo y mejorar el desempeño de sus organizaciones.







El diplomado reunió a representantes de diversas empresas locales, quienes actualizaron sus perfiles gerenciales mediante herramientas orientadas a la innovación, el liderazgo y la toma de decisiones estratégicas. Los graduados se preparan para la industrialización que se viene para Mazatlán y para no quedarse fuera de la competencia, expuso Iván Picos, gerente de Canacintra Mazatlán, como preámbulo al evento inaugural. A la fecha suman mil 200 los graduados en liderazgo gerencial que promueve la Cámara industrial de Mazatlán. Víctor Humarán, invitado como directivo de proyecto logístico local donde suman un 92 por ciento de los espacios vendidos, recalcó lo importante de mantenerse capacitado en un Mazatlán que se está transformando y que ya es necesario mantenerse vigente en la preparación.

Mazatlán evoluciona en el sector logístico e industrial y nadie lo para, agregó, por el parque logístico de 270 hectáreas que actualmente cuenta con 27 empresas locales y foráneas que se han relocalizado en esta ciudad por la facilidad de vida y calidad que han visto. “Lo que viene a Mazatlán, vamos a poder con el turismo y la carga”, expresó Humarán. Así que a los recién graduados los exhortó a seguir especializándose para mejorar sus capacidades. Mientras que Alejandro Castillo, director de la empresa Goprosa, asistió como invitado especial y directivo de Canacintra Mazatlán, felicitó a los graduados en niveles gerenciales y les destacó que el siguiente nivel nunca llega por accidente.

En su empresa, citó que se encargan de que la seguridad la vean no como un gasto y que el trabajador se sienta seguro porque nadie puede perder la vida cuando va a trabajar. Admitió que la seguridad no llega sola sino lleva todo un cumplimiento legal y de normatividad, y que con la experiencia de más de 10 años con especialidad para auditar y certificar, dijo que no ha sido fácil. Así que destacó que la capacitación y la seguridad son cruciales para las empresas. “Si quieren escalar vayan marcando acciones para escalar a esos objetivos que buscan. Y nunca dejen de aprender”, les recomendó “porque les va a servir a lo largo de sus vida”, los conminó. Carlos Ríos, experto en liderazgo, les impartió a lo largo del diplomado diversas herramientas y conocimientos para explorar sus capacidades gerenciales. A la fecha suman mil 200 graduados en el liderazgo gerencial que promueve Canacintra Mazatlán.

El capacitador del diplomado reconoció el esfuerzo de la generación 35 que se suma a los mil 200 egresados. Recalcó que Mazatlán vive un etapa de transformación donde el talento humano está siendo referencia con el pensamiento estratégico en la toma de decisiones bajo incertidumbre y necesarias en nuestro entorno diario. A los líderes les pidió estar capacitados al cambio y poder tomar las mejores decisiones cuando al 2030 más del 70 por ciento de las habilidades tendrán que ser actualizadas. Pero dentro de los últimos cinco años se deberá transformarse acorde a la era digital.



