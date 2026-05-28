Canaco minimiza incremento en cobros de recibos de luz entre los comerciantes de Mazatlán

Mientras que a la ciudadanía el incremento en los cobros de los recibos de energía eléctrica han generado gran malestar por las cifras desproporcionadas que aplica la CFE ante el supuesto aumento del consumo entre diciembre y abril de 2026, Francisca Cazares Olivares, dirigente Canaco Mazatlán, descartó que para el sector represente la misma situación por la tarifa comercial con la que les establecen el cobro.

“Fíjate que la tarifa comercial, pues ya está muy estipulada, así es de que nosotros es muy raro que pasemos de la tarifa A a la E tan drásticamente como comercio. Porque generalmente ya tenemos una tarifa que nos da hasta cierto kilowatts”.

De hecho, explicó que si se llega a un nivel de consumo la Comisión Federal de Electricidad les obliga a cambiar de tarifa: “Si ya la E te es insuficiente pues te mandan a la 1F y así sucesivamente. Es muy raro que alguien de algún comercio o industria tenga esas variantes tan fuertes y eso se está viendo más en las casas habitación”.

Aclaró también que en este sector, en vez de que más consumes es más caro, entonces si una casa habitación tiene una tarifa B y se va a la tarifa alta, el costo se les dispara, así que por eso se vio el cambio tan drástico entre los consumidores.

“Aquí si una casa habitación que está en una tarifa B y se va hasta la tarifa F la tarifa es muy alta y el costo de la tarifa es demasiado alta y la variabilidad se vio muy alta. Así que por eso los consumidores están viendo este desfase en sus recibos de energía eléctrica”.

Cázarez Olivares, admitió que pudiera haber algún incremento entre algunos integrantes del sector comercio, pero insistió que no fue tan fuerte como lo resintieron las casas de los ciudadanos.