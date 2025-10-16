Canaco proyecta un cierre de año positivo para Mazatlán

MAZATLÁN._ Expectativas positivas para el cierre de este 2025 en Mazatlán proyectó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, impulsadas por el dinamismo del comercio, turismo, realización de eventos deportivos y las celebraciones tradicionales que forman parte de la identidad cultural del puerto.

La presidenta de la Canaco en Mazatlán, Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, destacó que a pesar de que octubre tuvo un inicio lento con respecto a la actividad económica local, la recuperación ha sido rápida y se espera esta tendencia para lo que resta del año.

“Nos hemos dado cuenta de que pinta muy bien lo que resta de octubre, por ejemplo, en el ámbito hotelero, en cuanto a reservaciones, vamos mejor que septiembre. Como bien decimos, octubre es mejor mes que septiembre, aunque al inicio habíamos notado un poquito bajón, pero ya se está recuperando y vamos muy bien”, comentó.

“Todavía tenemos cruceros, el inicio de la temporada de beisbol que es algo ya clásico y que los mazatlecos estamos esperando. Incluso este mes tenemos dos partidos de futbol con el Mazatlán FC, entonces, todo esto viene a tener buen flujo de la economía para el puerto”.

Cázares Oliveros mencionó que este repunte se observa tanto en el sector turístico como en el comercio, pues teniendo a la puerta celebraciones como Halloween y Día de Muertos, las ventas de artículos a estas festividades ya comienzan a registrar ventas importantes, incrementando la demanda en dulces, disfraces y decoraciones.

“Hay varios lugares que hacen concursos de disfraces, así como centros comerciales que acostumbran a hacer eventos para niños, entonces este tipo de eventos vendrán a levantar un poco más la economía local”, declaró.

“Y para el Día de Muertos, se siguen fomentando nuestras tradiciones que es el hacer altares de muertos, tanto en escuelas, como en casas, por lo que la venta de flores de cempasúchil, decoraciones y dulces sigue estando muy presente”.

De esta forma, para los últimos meses del 2025, Canaco proyecta un cierre de año positivo apoyado por los eventos antes mencionados, así como también campañas comerciales que estimulan la actividad económica.

Cázares Olivares mencionó que una de estas campañas que vienen a favorecer el flujo económico tanto en el puerto como en el resto del País, es “El Buen Fin”, que se tiene programado del 14 al 17 de noviembre, donde los comercios ofrecerán promociones y facilidades de pago como meses sin intereses, incentivando las compras para la temporada navideña.

“Estamos proyectando un buen cierre de año. Estos eventos reactivan la economía y ofrecen oportunidades para que los comercios locales incrementen sus ventas de manera significativa”, expresó.

La titular de Canaco también indicó que, a pesar de que algunos meses de 2025 en el puerto se ha registrado una baja actividad, la economía local se ha mostrado con resiliencia y crecimiento sostenido.

Finalmente, Cázares Oliveros externó que Mazatlán se prepara para cerrar el año con números positivos, consolidando su posición como un destino turístico que combina tradición, entretenimiento y oportunidades de negocios.