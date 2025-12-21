$!Canal sin protección en la Santa Rosa provoca constantes volcaduras en Mazatlán

MAZATLÁN._ En la avenida Santa Rosa, a la altura de Valle Dorado, siguen creciendo los casos de automóviles volcados en un canal pluvial de la zona, debido a la falta de protección en los costados del conducto y al poco margen de maniobra que deja una curva. Tan solo en diciembre, van dos accidentes automovilísticos que provocan caídas al canal, el cual está ubicado a un costado de una tienda Soriana.





Apenas este sábado, un adulto mayor terminó con su vehículo en el fondo del canal. En ambos casos, los afectados han indicado que perdieron el control al momento de dar pasar una curva, la cual hace que los autos se ladeen. En un recorrido realizado por Noroeste este domingo, se pudo ver cómo las guarniciones que separan la calle del cauce no cuentan con protección para detener a los carros en caso de algún derrape.





Tampoco se observan señalamientos que adviertan sobre el riesgo de la curva. En tanto, justo antes de la curva también hay un registro de alcantarilla por encima del piso, el cual hace rampa para los autos que pasan a toda velocidad y provoca que estos no alcancen a maniobrar con el volante, ya que ha habido casos en que los autos se quedan a nada de caer al canal.

Además de las pocas vallas y protecciones en la guarnición, vecinos de Valle Dorado y conductores se han quejando de la falta de alumbrado por las noches, pues son pocas las luminarias que encienden después de las 18:00 horas, generando que haya más riesgo de accidentes en el lugar. Por otro lado, la glorieta de la Santa Rosa también carece de protecciones en los bordes del canal, por lo que han sido una constante el número de accidentes de 2022 hasta la fecha.