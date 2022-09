$!Cancela Gobierno de Mazatlán contrato de $400.8 millones por compra de luminarias

Tras dar a conocer que ya le llegó al Ayuntamiento de Mazatlán un resolutivo preliminar de la Auditoría Superior del Estado, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que ya se canceló el contrato con Azteca Lughting para la adquisición de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos.

“La verdad es que no debo decirlo por cuestión de trabajo, ya nos llegaron algunas observaciones, nos dieron tres días hábiles para subsanarlas y en eso estamos y una vez terminado ese proceso tardan un mes en darnos el definitivo, la resolución final, (ahorita) únicamente algunos documentos que faltan, son observaciones y en eso está trabajando el equipo para presentarlos”, señaló.

Benítez Torres dijo no sabe exactamente qué observaciones son, pero en todos los procesos hay observaciones por si faltó algún punto y el trabajo es dejarlo totalmente claro, es integración de documentos y ya después de un mes la ASE definirá lo que determina finalmente esa instancia.

“Yo siempre fui muy respetuoso con ellos, una cosa es esa visión, otra cosa es la de nosotros, yo les dije: jamás me he aprovechado del cargo, al contrario, y yo sabía que íbamos a ir subsanando cualquier problema y seguro hay errores de procedimiento, pues eso estamos subsanando para que no pase nada, todo es corregible”, reiteró.

Por ello, el Alcalde dijo que será hasta dentro de un mes aproximadamente cuando la ASE emita un resolutivo final sobre esta investigación por la adquisición directa de luminarias, porque así son los procedimientos de esa instancia.



- ¿En un mes se sabría si se cancela o no el contrato?

- No, eso ya se canceló, o sea ya, ya está.



- ¿Ya no se va ha seguir ese contrato de los 400.9 millones de pesos?

- No, nada, nada, nada, pero está en proceso sí.



“No, no, no oiga, ya no sale ni un cinco de ese, ya está finiquitado”.

El Presidente Municipal señaló que son recuperables los 60 millones de pesos que se dieron como anticipo a Azteca Lighting por la adquisición de las 2 mil 139 luminarias y ya no se le hará ningún otro pago como el de una cantidad aproximada de 60 millones de pesos que estaba programada para este mes.

Como se informó en su momento, un grupo de regidores y una agrupación social presentaron una denuncia ante la ASE y ante el Congreso del Estado por esta adquisición de luminarias por 400.8 millones de pesos por adjudicación directa y la Auditoría Superior del Estado también investiga los contratos previos que hizo la Comuna mazatleca con dicha empresa.

Benítez Torres expresó que hay confianza en que todo salga bien para el Municipio y en el caso de iluminar a todo Mazatlán, ese es otro proyecto que se está viendo con otros proveedores.

“Ese es otro proyecto, ya lo estamos viendo con otros proveedores, el avance de Mazatlán no va a parar por eso, simplemente usamos otro conducto y otras empresas, no he hablado todavía con nadie, pero ya lo traigo en mente cómo lo vamos a hacer, pero Mazatlán tiene que ser la Ciudad Luz “, reiteró.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin, dijo que el contrato por 400.8 millones de pesos con Azteca Lighting está en proceso de cancelación y se busca que no le cueste ninguna cantidad de dinero al Gobierno municipal.