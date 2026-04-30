$!Cancela Gobierno de Mazatlán evento en la Colonia Francisco Villa la tarde de este jueves

El evento sería en la Calle Triunfo de San Pedro, entre Toma de Santa Rosa y Toma de Guadalajara, en la Colonia Francisco Villa, según la agenda municipal.

Pese a estar programada en la agenda a las 16:00 horas de este jueves 30 de abril y confirmada la asistencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el cuerpo de regidores y funcionarios municipales, la inauguración simultánea y de arranque de pavimentación y rehabilitación de la infraestructura sanitaria en colonias Francisco Villa y Libertad de Expresión, no se realizó.

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán canceló el evento programado para esta tarde en la Colonia Francisco Villa, por lo que el personal retiró las carpas y la demás estructura colocada.

Incluso la Alcaldesa confirmó en sus redes sociales que asistiría al evento en la Francisco Villa.

”Esta mañana tocó hacer trabajo de escritorio... ¡y en un rato más nos vemos en la Pancho Villa!”, dijo Estrella Palacios en su mensaje a través de las redes sociales.

Y una de las vecinas aprovechó el mensaje para plantearle que hace falta atención en la zona.

”Buenas tardes, que bueno que viene a la Pancho Villa. Los camellones de la Av. Delfines y de la Bicentenario necesitan una buena limpieza. El puente de la Plaza Bicentenario, necesita limpieza y pintura. Y en la cerrada Antonio Altamirano, desde el viernes de la semana pasada hay una fuga de agua potable. Vino jumapam lunes y martes y hoy que marqué para ver cuándo la reparan, me salieron con que no hay reporte. El num. de reporte es 430006. Ojalá usted pueda ayudar a que se agilice la reparación. Gracias”, dijo la usuaria Cecy Villanueva.

Y la Alcaldesa le respondió.

”Cecy Villanueva Gracias por compartirlo. Tomo nota y lo canalizo para darle pronta atención”.

Pero el evento no se realizó en la Francisco Villa.