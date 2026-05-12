Cancelan la Expo Feria Ganadera Mazatlán 2026 por inseguridad

La Expo Feria Ganadera Mazatlán 2026 fue cancelada por segundo año consecutivo debido a la ola de violencia en la entidad para evitar riesgos, anunció Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán.

Expuso que las condiciones no son las mejores para realizar un evento masivo en este año, donde estarían expuestos los ganaderos de la región sur y decidieron no hacer este evento, por lo pronto.

“Los ganaderos no quieren exponerse. Por seguridad, ya ves cómo están las cosas, la verdad. Se acordó por mayoría esperarnos a que se calmara todo. No vamos a exponer a ganaderos que anden en la noche. Hay que evitar esos riesgos porque sería lamentable que Dios guarde una situación de esas”, expresó.

Así que 2 mil 500 socios ganaderos decidieron esperar para el 2027, luego de analizar el contexto de violencia que enfrenta actualmente Sinaloa y particularmente Mazatlán.

El líder ganadero recordó que desde septiembre de 2024, cuando se recrudeció la violencia derivada de los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en el Estado, los ganaderos de Mazatlán optaron por suspender cualquier actividad masiva o evento nocturno relacionado con el sector.

La Expo Feria Ganadera ya había sido cancelada el año pasado por los mismos motivos, por lo que este 2026 representa el segundo año consecutivo de que no habrá el encuentro más importante para el sector pecuario en el sur de Sinaloa.

Destacó que, de las 28 ediciones acumuladas por esta feria, únicamente se había interrumpido durante el periodo de la pandemia de Covid-19, cuando las autoridades sanitarias para evitar contagios.

Lizárraga Rivera aclaró que los ganaderos prefieren evitar riesgos no solo para ellos sino para la ciudadanía que acude y esperar a que existan mayores garantías de seguridad.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán confió en que las condiciones de seguridad mejoren en la entidad, con el objetivo de que la Expo Feria Ganadera pueda retomarse en 2027.

La Expo Feria Ganadera ha sido desarrollada por alrededor de 10 días de actividades, entre ellas exhibiciones de ganado, de caballos, el concurso de la vaca lechera subastas, juegos mecánicos, conciertos masivos, donde acuden familias completas niños por la diversidad de actividades.