Cancelan sesión extraordinaria de Cabildo donde abordarían terreno para relleno sanitario de Mazatlán

Tras la manifestación de vecinos de la sindicatura de El Habal, este lunes se canceló la sesión extraordinaria de Cabildo donde se votaría el compromiso de compra de un terreno en esa comunidad para la construcción del relleno sanitario de Mazatlán.

Tras dar a conocer la cancelación, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez les dijo que el próximo miércoles acudirá con el Programa de Atención Ciudadana Mazatlán Contigo a El Habal y se seguirán analizando las diferentes opciones de terrenos para el relleno sanitario.

Al cancelarse la sesión programada para las 11:00 horas de este lunes, dijo la Presidenta Municipal, ya no había tema que discutir y ya no se llevó a cabo.

Previamente se dijo que sí se llevaría a cabo la sesión extraordinaria y ahí el Regidor coordinador de la Comisión de Hacienda, Jesser Yael Martínez Sotero, pediría bajar la propuesta para ya no discutir ni votarla, pero esto último ya no se llevaría a cabo.

El terreno de poco más de 200 hectáreas tiene un costo de cerca de 33.5 millones de pesos.