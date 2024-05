”El motivo de mi conferencia de prensa fue para declinar y verme favorecida y que estoy apoyando el proyecto de Memo Romero para la Presidencia Municipal de Mazatlán”, añadió Peña Tirado.

”Expresé mi sentir de mi partido Movimiento Ciudadano en el que no nos sentíamos valorados, me acompañó gran parte de mi equipo donde hemos estado luchando por nuestras causas desde el 2019 y donde Movimiento Ciudadano han integrado personas nuevas que no hemos sido afín a su persona, por lo tanto tomamos la decisión como equipo de declinar e inclinarnos hacia el proyecto de Memo Romero hacia la Presidencia Municipal de Mazatlán”.

Precisó que su candidatura a Diputada federal por el Distrito 01 Electoral sigue, va aparecer en las boletas, está únicamente apoyando al proyecto de la Presidencia Municipal de Guillermo Romero, abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa integrada por PAN, PRI, PRD y PAS.

”Seguimos en Movimiento Ciudadano hasta que se tomen otras decisiones, pero por lo pronto seguimos al frente de la candidatura”, continuó.

”Declinamos porque en esta elección, por la falta de recursos, por la falta de apoyo, por la falta de hacernos partícipe en la todas de decisiones y aún así esperamos hasta el último confiando en nuestro partido, pero decidimos como equipo y nos dimos cuenta que Memo es la mejor opción para Mazatlán”.

La candidata por el Distrito 01 Electoral que comprende Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa enfatizó que acudió con un grupo de líderes, personas que traen mucha gente atrás y ya tienen tiempo trabajando en el equipo de Romero Rodríguez al inicio de su campaña.

”Nada más faltaba que tomáramos la decisión de irnos en carro completo para allá con él... nos hicimos públicos (al manifestar el apoyo) porque ellos nos tomaron en cuenta desde un principio”, subrayó Peña Tirado.

”Muchas gracias por estar aquí y nada más los invito a estar este 2 de junio a votar, hagan su voto útil, Paulina Peña, Movimiento Ciudadano, Distrito 01 Federal y Guillermo Romero, Presidencia de Mazatlán”.