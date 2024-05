“Si nosotros abordamos temas de legislación, de presupuestos participativos lo podemos hacer obligatorio para todos los municipios y así la participación ciudadana no únicamente se acota al momento de la elección o del voto cuando ustedes elijan a sus representantes, sino vamos más allá”.

“Promoveré los presupuestos participativos en donde los ciudadanos decidan el destino de una parte del presupuesto, de los recursos públicos para solucionar necesidades que los aquejan. Uno de los temas que aquí a iniciativa de nuestro compañero Martín Pérez como coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana estuvimos coordinando, estuvimos analizando, pero lo comentábamos antes de entrar a esta sala: no se puede trabajar únicamente para el municipio de Mazatlán”, recalcó.

Entre otros la Regidora del PAS con licencia, Carrasco Valenzuela, dijo que además de presentar las propuestas que traen en sus plataforma como abanderados tienen también el deber de recoger las inquietudes que les comentan en sus recorridos de campaña y desde el Congreso del Estado, junto con sus compañeros, estará trabajando para todas y todos, pues todos están preocupados por el presente, el futuro, pero esa preocupación no los va a llevar a ningún lado si no se ocupan de la tarea y de los roles que tiene cada uno en su plataforma en la sociedad.

El ex Secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, reiteró su disgusto porque la también ex titular de la Sepyc y abanderada de Morena a Diputada federal por el Distrito 01 Electoral, Graciela Domínguez Nava, no aceptó debatir a pesar de que busca un cargo de parlamentaria.

Paloma Sánchez y Germán Escobar propusieron regresar las Escuelas de Tiempo Completo, las Estancias Infantiles y que a las personas adultas mayores, además de los apoyos que reciben se les brinde un eficiente sistema de salud y que haya medicamentos, porque actualmente tardan hasta un año en que les den una cita y es difícil que todos lleguen a la misma.

Martín Pérez recordó que un grupo de regidores presentó ante la Auditoría Superior del Estado una denuncia por la compra por adjudicación directa de lámparas por 400.8 millones de pesos, que originó la salida de la Alcaldía de Luis Guillermo Benítez Torres, ahora procesado por esos hechos.

Diálogos por Mazatlán fue conducido por la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Judith Verónica Estrada Osuna.