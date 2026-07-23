Canícula ya pega en Mazatlán; sensación térmica del miércoles fue de 44°: Protección Civil

Mazatlán se encuentra ya en la temporada más calurosa del año y en un momento del miércoles se sintió una sensación térmica de 44 grados en esta ciudad, que ha sido la más alta hasta el momento en este periodo, manifestó el coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Sí, entramos en lo que es la canícula que nos estará dejando temperaturas muy altas y aquellas personas que van a hacer ejercicios o van a caminar lo que es El Faro pues obviamente también extremar precauciones a cierta hora del día que es cuando se siente mayor la temperatura y podamos tener algún incidente por el tema del calor”, añadió en entrevista.

Agregó que el cierre de El Faro por las altas temperaturas es un tema que atiende la administración de ese lugar si lo considera necesario de manera preventiva a cierta hora del día para resguardo de la ciudadanía y sobre todo del turismo que no conoce las condiciones del lugar.

“El día de ayer fue un día bastante húmedo con una sensación térmica arribita de los 40 grados, es muy importante que la ciudadanía se prevenga, esté informada a través de las fuentes oficiales, sobre todo del Servicio Meteorológico Nacional donde estarán emitiendo las temperaturas de arriba de los 36 grados, que serán las máximas, con una sensación térmica por arriba de los 40”, subrayó.

“Por eso es muy importante que estemos pendientes de los niños, de los adultos mayores, que es la población más vulnerable y sobre todo tener bastante hidratación”.

También dijo que hasta el momento no se han tenido reportes de casos de golpes de calor en Mazatlán en lo que va de la temporada de altas temperaturas.

Además, precisó que la canícula comenzó a mediados de la semana pasada.

Dicho periodo más caluroso del año generalmente concluye cerca del 20 de agosto.