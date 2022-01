Canirac sugiere posponer el Carnaval de Mazatlán, no cancelarlo

A nadie le conviene que se cancele el Carnaval y por eso sería bueno que se posponga, propuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Mazatlán, Rodrigo Becerra Rodríguez.

El líder camaral reiteró el mensaje que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el Gobernador Rubén Rocha Moya han expuesto en los últimos días, donde declararon que ya dependerá del aumento de contagios y hospitalizados de esos días para saber si la fiesta porteña se debe llevar a cabo.

“Yo creo que lo cancelen no es una buena medida, que lo pospongan se me hace bastante bien, yo creo que las autoridades van a medir qué tiempo es el apropiado para hacerlo, todo va a depender de los contagios y de las camas Covid que se ocupen en los hospitales, y si en Carnaval hay muchos casos de Covid, pues no va a ser oportuno que se lleve el Carnaval; ahora, sería buenísimo que se posponga y la verdad a nadie le convendría que se cancele”, puntualizó.

Indicó que otros sectores piensan lo mismo, aunque no especificó cuáles.

“Nadie ha dicho que se va a cancelar, todo mundo tiene la intención de que se posponga y nosotros nos quedamos con eso”.

Reconoció que este último fin de semana los contagios han golpeado económicamente al sector restaurantero, pues la variante Ómicron ha sido muy contagiosa.

“Las medidas (de sanidad) no nos han afectado, se bajó el aforo al 60 por ciento y yo creo que es una medida adecuada; lo que nos está afectando es que hay muchos contagios, el Ómicron viene muy acelerado, lo bueno es que al parecer es con sintomatología más leve que otras variantes, y pues sí, en efecto, este fin de semana pasado ya sentimos que se nos bajó el flujo de gente”, detalló.

Dijo que el fin de año lo cerraron muy bien, pero actualmente están vendiendo la mitad de lo normal, o hasta menos.

Defendió que los restaurantes no son áreas de contagios, aunque en temporada alta se generen aglomeraciones.

“Los restaurantes nunca hemos sido puntos de contagio, los contagios se dan afuera, en reuniones, en las casas, en las escuelas, en reuniones públicas, en las aglomeraciones; la verdad el restaurante es un ambiente controlado que nunca ha sido fuente de contagio”, explicó.

“El comensal lo único que tiene qué hacer es asistir con su cubrebocas, ya que llega y se sienta tiene que seguir los lineamientos que tiene el restaurante”.