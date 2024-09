Mientras tanto, uno de los centros de canje más concurridos del puerto, con tiendas en las colonias Juárez y el Centro, ha dejado de habilitar vales para el intercambio de uniformes, lo cual ha ocasionado que muchos padres de familia lleguen al lugar sólo para descubrir que deben comprar los uniformes, medida que les ha generado un fuerte malestar pues asumen un gasto no previsto.

“Pues vine a hacer el canje porque la semana que me tocaba no alcancé y me dicen que ya no están cambiando aquí, que a lo mejor el martes, pero ya gasté en uniformes porque ni modo que el niño no lo lleve”, comentó una madre de familia.

Ante esta situación, la mayoría de los padres terminan comprando al menos un uniforme completo. Los precios oscilan entre los 650 y 800 pesos, un gasto significativo que impacta los bolsillos de las familias. Algunos padres optan por comprar solo lo más urgente para que sus hijos puedan iniciar el ciclo escolar, mientras buscan otro centro de canje autorizado.

El proceso de búsqueda se ha convertido en una verdadera odisea para los padres. Las largas filas y la incertidumbre sobre la disponibilidad de uniformes generan frustración, además, en algunos centros de canje, los horarios limitados y la falta de personal hacen que el proceso sea aún más lento.

“Por mi casa hay un centro de canje, pero está chiquito, casi no tienen surtido de tallas y aparte están medio feítos. Yo siempre he venido aquí porque vienes a la segura y ahorita me estrellé”, expresó la mujer.

La falta de coordinación y comunicación entre los centros de canje y las autoridades responsables ha sido un tema recurrente de queja. Muchos padres consideran que no se ha dado una solución efectiva para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a sus uniformes escolares, además, señalan que la información sobre la disponibilidad de tallas y ubicaciones de los centros es insuficiente y a veces contradictoria.

Las redes sociales se han convertido en el principal canal de información para los padres, quienes se organizan para compartir datos sobre los centros de canje que aún tienen existencia. No obstante, la información que circula a veces es incorrecta o desactualizada, lo que añade más estrés a la situación.

Precios de útiles escolares por las nubes

En lo que refiere al canje de útiles escolares, en algunos centros autorizados del Centro se vio muy poca presencia de personas haciendo canjes, aunque la mayoría de las papelerías sí se encontraban abarrotadas.