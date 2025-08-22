$!Canje de útiles escolares gratuitos avanza a un 40 por ciento en Mazatlán, reportan papelerías

A casi tres semanas de que inició el programa de canje de uniformes y útiles escolares gratuitos, las papelerías y centros de canje en Mazatlán reportan que el proceso avanza a un 40 por ciento hasta el momento. Sin embargo, esperan un repunte de personas durante la próxima semana y el mes de septiembre. Aunque sí se han hecho presentes durante las semanas pasadas, tal parece que los padres de familia porteños dejarán a última hora la colecta de útiles escolares y prendas para sus hijos, ya que es una costumbre vista en años anteriores y el sistema de canje se los permite.

Jorge Dávalos, encargado de una conocida papelería del Centro de la ciudad, indicó que en los últimos días se ha visto una disminución de gente que acude al canje; aunque tienen la esperanza de que todos los paquetes se puedan ir conforme transcurran los meses. ”La verdad ha estado un poquito lento (el canje); vamos con un 30 por ciento más o menos, un 40, pero sigue calmado. Esperemos que con los cambios de letras a lo mejor se va a superar un poquito más la afluencia”, detalló Jorge Dávalos. ”Sí han venido (padres de familia). De repente sí hubo gente las primeras semanas, pero por momentos se apagó como al día de hoy y desde hace días que ha estado muy lento el proceso. Hay que esperar, ya a última hora la gente ya viene, y creo que todo el mes de septiembre es cuando comienzan a venir por él paquete”, agregó.