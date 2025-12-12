$!Cantan ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe y piden por la paz en Sinaloa

MAZATLÁN._ Acompañadas de un mariachi, cientos de personas le cantaron “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe cerca de la medianoche del jueves en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. La celebración se dio tras una misa donde se le pidió a la Virgen por todas las personas desaparecidas y por las que han sido víctimas de la violencia, así como que pronto vuelva la paz a Sinaloa y a todo México, donde se están viviendo tiempos muy difíciles. “Así como hace 500 años nuestra Madre Santísima vio la necesidad de nuestro pueblo mexicano, pidámosle ahora especialmente porque en esta ocasión estamos sufriendo la violencia, donde en casi todo México no hay paz”, dijo el Padre Jesús Armando Durán Sánchez. “Vamos a pedirle a nuestra Madre que cuide las necesidades de todo el pueblo mexicano, especialmente aquí en el estado de Sinaloa donde estamos viviendo momentos difíciles de la violencia, donde muchas familias han salido perjudicadas, donde hay muchos desaparecidos, donde muchas madres buscan a sus hijos, a su familia, donde muchos han muerto a causa del crimen organizado y de la violencia”.









El sacerdote exhortó también pedir a la Virgen que todas esas peticiones las lleve a su hijo Jesucristo y que prontamente haya paz. “Que prontamente vivamos como hermanos, que prontamente nosotros podamos salir a la calle y podamos estar en paz, salir sin ningún miedo y sin ningún temor de que nos va a pasar algo”. Ante cientos de fieles, religiosas y religiosos que asistieron a la misa de las 23:00 horas en la Catedral para celebrar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en lo que ahora es la Ciudad de México, recordó que es en este país el único donde la Madre de Jesucristo ha dejado plasmada su imagen porque ama a este pueblo y tomó sus rasgos, por eso también se le conoce como la Virgen Morena.









Según la tradición, fue entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 cuando la Santa Virgen María de Guadalupe se apareció en el Cerro del Tepeyac a Juan Diego, a quien le transmitió su deseo de que ahí se le construyera un templo. El 12 de ese mes y año dejó plasmada su imagen en la tilma de Juan Diego, por eso es en esta fecha cuando se celebra el Día de la Patrona de México y Emperatriz de América.









En la Catedral de Mazatlán se esperan cerca de 7 mil personas que asistan a los festejos de la Virgen de Guadalupe, pero también se le celebra en todas las parroquias de la ciudad y de todo el País. Además de “Las Mañanitas”, los integrantes del mariachi cantaron varias canciones más a la Virgen de Guadalupe durante los primeros minutos de este 12 de diciembre y los fieles le brindaron fuertes aplausos en su día.